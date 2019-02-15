【華冠投顧】 盤中解析：還是半年線反壓

劉彥良 分析師

雖然在美墨高牆和美中貿易戰上傳出利多，但台股卻是開高走低，最大的因素還是半年線反壓沈重，加計今天已連 3 日無功而返，下週要小心久攻不下後的賣壓出籠，但回檔空間有不會影響反彈結構。

上櫃指數今天賣壓較重，高低差來到 1% 以上，本周搶短的投資人已開始出脫，最明顯的就是反映在散戶最愛的矽晶圓和被動元件族群，指標股國巨 (2327)、華新科(2492) 和環球晶 (6488) 全數拉回。

強勢股方面，台郡 (6269) 法說會報喜已經打入蘋果手機主軟板供應鏈分食日本村田訂單，同時鎖定 5G 天線模組如 LCP 和異質 PI 等新材料的開發量產為營運添升動能，股價開高走高攻上漲停，帶起其他蘋概 PCB 個股如嘉聯益 (6153) 和燿華 (2367) 走高。

弱勢股方面，敦泰 (3545) 擬提列 26.3 億元資產減損和存貨跌價損失，大約影響去年 EPS 高達 9.03 元，股價開低走低目前已在跌停板躺平。

元月營收公告進入最後階段，盤面上也明顯反映財報數據，如公告元月營收創新且月增 7 成年增 4 成的明安 (8938) 盤中攻上漲停，反觀營收月減 7 成的 VHQ-KY(4803)、月減 3 成的信紘科 (6667) 和愛普 (6531) 就呈現大跌。所以投資朋友現階段就是要檢視持股的營收表現，進行汰弱留強，隨著資金行情接近尾聲，接下來走的會是業績行情。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。