券商公會：今年台股沒有看壞理由 已擬定9大重點工作

券商公會理事長賀鳴珩今 (13) 日指出，台股開出不錯的萬點紅盤，今年股市沒有看壞的理由，隨著各種變數逐漸明朗化，加上台股擁有良好的基本面和 4-5% 的股息殖利率支撐，穩健操作就有望穩中求勝，而券商公會也已擬定今年 9 大重點工作。

賀鳴珩表示，隨著傳統交易型態改變，證券業的未來將越來越寬闊，不過，券商除了經紀業務成長，其他業務還有待公會努力，尤其要改善券商承銷業務殺手續費的問題，並與主管機關加強溝通，以擴大券商可承作的業務範圍。

券商公會今年擬定的 9 項重點工作分別為 (1) 研擬放寬交割專戶客戶分戶帳資金的運用範圍；(2) 研擬開放盤中零股交易，並串流擴大定期定額業務；(3) 研擬推動券商設置簡易辦公處所；(4) 研擬線上開戶的行動身分識別方式。

(5) 研擬開放華僑和外國人得以融資方式買賣有價證券；(6) 研擬開放券商得辦理複委託外幣融資業務；(7) 建議放寬境內專業投資人 (PI) 於委託券商買賣外國有價證券的標的範圍；(8) 擴大 OSU(國際證券業務分公司) 對 PI 的業務範圍和法規鬆綁；(9) 開放券商從事私募基金和創投管理業務。

券商公會進一步說明，其中建議開放 PI 投資範圍比照非居住民，包括櫃買市場、不受信評限制的債券交易、未核備的境外基金、未核備的結構性商品和海外定存單等，此有助停泊在海外的國內大戶和台商資金回流。