美中談判傳無太大進展 川普正考慮延長休兵期60天

在北京舉行的美中兩國高級別貿易談判將在週五 (15 日) 結束，儘管距離雙方談判時間緊迫，但據美方代表團向《彭博》透露出的最新消息，雙方在結構性改革上並未能縮小差距。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 及貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 均未發表評論，他們今天會繼續和中方主談代表國務院副總理劉鶴協商，隨後預定還會與中國國家主席習近平會晤。

知情人士說，雙方在閉門會議上並未縮小在結構性改革方面存在的差距，這一部分可能也需要習近平和川普會面來敲定協議。

此外，《彭博》也引述知情人士說法，稱川普正在考慮延長提高關稅的截止期限，可能增加 60 天，以便讓談判有更多時間繼續進行。

一位知情人士說，美國並未要求中國在減少國企補貼和改善公司治理上做出讓步，而這是一個極為敏感的議題，不適合做為一開始的討論內容。

談判缺少進展的不確定性，週五打擊了投資者人氣，亞股早盤普遍下挫。彭博經濟研究估計，如果貿易休戰持續，中國 2019 年 GDP 將再被拉低 0.3%。川普也希望協談有進展，以推升股市。

白宮顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，對於延長截止日期，現在還沒有做出任何決定。美方代表團週五會和習近平碰面，是個非常好的信號，他對雙方談判的結果「持謹慎樂觀態度」。