華航罷工落幕 疲勞航班估每年支出增加1.14億元 週六起可望100%復班

台灣民航史上首次機師罷工，華航 (2610) 及機師工會在罷工後歷經四次勞資協商後，在昨 (14) 晚落幕，在行政院、勞動部、交通部及桃園市府的見證下，華航與桃園市機師職業工會透過勞資座談會達成協議並簽署團協，在簽署團體協約後的三年半有效期間，「雙方同意放下武器，未來不再進行爭議行為」等於三年半內華航機師不再進行罷工，工會隨即宣布結束長達逾 160 小時罷工。華航表示，雙方協議之 5 項訴求中，第 1 項訴求疲勞航班初步估計每年將增加支出 1.14 億元，第 5 項訴求保證第 13 個月全薪改為飛安獎金且金額另議之，其餘訴求並未涉及公司成本支出。華航總經理謝世謙表示，航班復飛方面，今天應可恢復約 96%，預計從 16 日起應該可開始 100% 復班。



據了解，7 天罷工華航總計取消航班約 214 班，營收損失估約 5 億元，此次針對工會提出的改善疲勞航班、保障國籍機師、禁止秋後算帳禁搭便車、撤換破壞勞資關係的不稱職主管、比照長榮航空保證第十三個月全薪且會員限定等五大核心訴求，其中原先「撤換破壞勞資關係主管」變成「研議管理制度」，「比照長榮第十三個月保障全薪」改為提供飛安獎金，至於禁搭便車條款消失，勞資最後互有退讓。



在簽署團體協約後的三年半有效期間，「雙方同意放下武器，未來不再進行爭議行為」。換言之，三年半內華航機師不會再進行罷工。



而華航今 (15) 日凌晨發出聲明表示，華航將盡快達成所有航班正常運作。