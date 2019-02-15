鮮活果汁大陸三地擴產今年全部完成 總產能增加26%

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 去年營收 32.23 億元創新高，年增 10.6%，在擴建新產能部份，鮮活昆山、廣東與天津三廠都將於今年完成新建廠房及購置機器設備，年總產能可望提升至 9.5 萬噸，公司看好華南、華北市場不亞於華東，擴產完成將挹注今年成長動能。

鮮活果汁主管也指出，鮮活果汁最早投入的華東昆山廠，增建自動倉儲系統也預計在今年上半年完工啟用，也有助於經營的效率提高。

鮮活果汁現階段擁有昆山、天津及廣東三大廠，合計總產能為 7.5 萬噸，為進一步提升大陸市場滲透率，2018 年已逐步進行產能擴增，公司看好華南、華北市場不亞於華東市場，將複製華東地區的商業模式，預期 2019 年上半年在新產能挹注下，總產能可望提升至 9.5 萬噸，產能增幅為 26.66%。

鮮活果汁 2018 年全年營收達 32.23 億元，主要是受惠中國市場對健康飲品意識及需求帶動，以產品研發技術，並運用口感添加物及微乳化技術升級，透過原物料共同性使用，與客戶打造零庫存模式，帶動 2018 年全年合併營收攀峰，年增率達 10.6％。

鮮活果汁去年第 3 季稅後純益為 1.62 億元，季增 3.59%，年增 35.09%，單季每股純益為 5.26 元。累計 2018 年前 3 季稅後純益 3.84 億元，年增 48.36%，每股純益為 12.47 元，鮮活果汁的 2018 年前 3 季獲利已超過 2017 年全年。

鮮活果汁今天也公布 1 月營收為 2.51 億元，月增 4.23%，年減 18.65%。