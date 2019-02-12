〈華航機師罷工〉難以迅速妥協工會要求 原因在成本壓力

華航機師罷工事件持續延燒，使華航 (2610-TW) 今 (12) 日再取消航班 28 個班次，約影響 5600 人，雖仍維持約 85% 航班正常營運，但累計自 8 日罷工至今，已有 108 個航班遭取消，目前勞資雙方仍各說各話有出入，而華航則再次呼籲工會全程直播重新談判，希望藉此讓社會大眾公評，其實，華航無法立即的對工會妥協，還是在成本壓力過重。

目前最新狀況是，機師工會要求交通部勞資第三次座談會選在 2 月 13 日凌晨 1 點舉行，華航表示，將配合機師工會和交通部準時出席，對此意外的安排不予置評，自有社會公斷。

其實，就成本面來看，除了國際油價波動大是各家航空業者一向憂心的壓力，的確可看到華航近年人事成本不斷攀升，每年約增加 25 億元，去年同意支付機師飛安獎金後達到 1.2 億元，若此次回應機師訴求，一年成本最少會再增加 2.5 億元。

攤開華航和長榮航 (2618-TW) 最新的財報來比較，去年前 3 季華航薪資費用年增 5.06%，雖與長榮航年增 5.03% 差異不大，但若加計其他用人費用後，整體員工福利費用放在營業成本中的金額年增 6.6%，高於長榮航的 4.56%，整體員工福利費用放在營業費用的金額也年增 6.17%，高於長榮航的 4.5%。

機師罷工已邁入第 5 天，機師工會在上午發出聲明指出，工會是一再退讓，但華航的規範卻並未改變，只是一再否決提案，然而，此說法和華航的回應有出入，華航直指，工會談判策略變來變去，更質疑工會目的是持續讓會議沒有結論。

對此交通部已出面緩頰，希望罷工的機師能坐下來談，不要傷害公司太重，也認為目前華航提出的派遣規則已經是優於全球；機師工會則反駁，AOR 只是底線目前所知澳洲最優、香港也很好，卻都沒有被拿來比較。

華航則是再次強調，看不出工會的善意，且有躲避媒體直播迴避大眾質疑的疑慮，華航雖予配合第 3 次勞資協商於 2 月 13 日凌晨 1 點舉行，但對於工會此決定，表達強烈抗議。

華航近期股價走勢圖。