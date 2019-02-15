電商市況佳 東森購物1月營收衝單月新高、創業家創次高

東森 (2614-TW) 旗下東森購物今 (15) 日公布 1 月營收 16.6 億元，年增 31%，而認列草莓網後的 1 月合併營收達 19 億元，年增 50%，並創單月歷史新高，而創業家 (8477-TW)1 月合併營收為 5.06 億元，年增 11.32%，也創單月次高，展望 2 月，受惠 2 月連假多，可望帶動消費力道，電商業者業績表現續強可期。

除了年節需求暢旺帶動 1 月表現，東森購物指出，今年農曆期間旅遊票券銷售較去年大幅成長近 133%，隨著 2 月底的 228 4 天連續假期即將報到，2 月再聯合廠商共同舉辦行銷活動，加碼送電影票外還有東森幣，預期將再推動旅遊票券一波買氣。

創業家則指出，1 月零售業出現黃金交叉點─線上零售在重點節慶大檔的成長動能已優於實體零售，面對高度競爭的電商市場，今年將持續透過多方策略結盟擴大團購生態系，以拉升市占率。

進入 2 月後，創業家旗下生活市集和松果購物看準年後首波買氣，雙雙以大宗民生用品打頭陣，生活市集以「衛生紙囤起來」專區祭出衛生紙抗漲下殺價，松果購物則持續優化行動端發展，並提前布局開學季銷售版圖、推出松果超市抗漲專區。

東森購物去年全年合併營收 168 億元，稅後純益 5.8 億元，年增 49%，每股純益 (EPS)5.78 元，獲利能力持續攀升，展望後市，東森購物強調，將憑藉著多元通路和商品差異化，在競爭激烈的電商市場中，穩紮穩打保持成長動能。