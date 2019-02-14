如何挑選多重收益型基金？穩健能力最為關鍵

中美貿易戰消息持續延燒，一下傳來好消息，一下傳來壞消息，讓全球金融市場跟著打噴嚏，上上下下起伏，讓投資人投資操作難度提高，更是無所適從，無論多空都不容易賺錢，而在這當中，投資人只要藉由多重收益型基金，就能輕鬆替資產打造強健的保護網。

不過市場中的多重收產型基金眾多，要如何挑選相當困難，在這當中，可鎖定「穩健能力（Resilience）」做為挑選關鍵，也就是市場波動預期加大，投資人應著眼於追求投資組合的穩健能力。

選擇基金時，除了觀察債券比重以外，多元配置的效益也不可忽視，若能運用股票與債券低相關性的特點，搭配另類投資與多空操作策略，皆能提供投資組合強而有力的下檔保護。

去年全球經濟動能強勁，消費與企業皆處於成長軌道，整體投資環境相當健康，但上下起伏相當劇烈，就是因為消息面的衝擊，2019 年如何強化資產「抗震度」，將是投資人要面對的新課題。



因為市場波動將上升，資產報酬率變化也會擴大，投資人除了關注經濟基本面後勢發展，更能藉由多重收益型基金，讓資產更加穩健而安心。

今年的投資主軸，基金經理人指出，主要是透過強化資產靈活度、廣納更多收益標的，並追求資產穩健能力等，核心布局多重收益型基金，藉由高息股、高收益債等收益型標的，再輔以國際市場、亞洲等股債，穩健中追求收益，不錯過參與中長期全球經濟成長的契機。

基金經理人強調，挑選多重收益型基金時，一定要選擇廣納多重收益的基金，才能多元追求全球股市、債市、房市各類收益機會。另外，基金還要能因應景氣循環動態調整投資組合，適度追求資本利得空間。

更重要的是注重風險管理，所以要找尋具經驗的投資專家，打造一個全天候風險管家，就能管理波動風險，同步追求收益，讓投資人可以輕輕鬆鬆就讓資產持續穩健成長。