【統一投信】資金面轉寬鬆 亞股後市展望佳

美中貿易協商趨於樂觀，美國總統川普表示，若美中接近達成協議，他會考慮延後 3 月 1 日的期限，也期待再次會見中國國家主席習近平。政經不確定風險緩和，加上美國聯準會 (Fed) 貨幣政策轉為寬鬆，市場風險愛好提升，經濟展望佳的新興亞洲今年來股匯雙漲，股市獲外資全面淨買超，扭轉去年大幅賣超的窘境。統一亞太基金經理人黃柏章表示，預期在資金面及基本面雙重利多支撐下，亞股後市展望佳，區域相對看好低基期的大中華股市，產業主要看好 5G 設備與電動車供應鏈。

黃柏章表示，大中華股市為今年亞股值得多加著墨的重點市場，因過去一年受到美中貿易戰牽連較深，基期相對低，在貿易戰降溫後，且預期中國總體經濟在下半年走穩，加上人民幣升值，富時羅素指數公司預定今年 6 月開始分批將 A 股納入其全球指數，MSCI 則正在研議將 A 股比重提升的計畫，內外部情勢轉趨正面，中國 A 股在農曆春節後展開強勢的估值修復行情，也同時帶動港台股市。

大中華股市布局上，看好受惠於納入國際指數的權值股、具有獨特利基的個股、政策扶植的成長型產業，以及消費升級受惠股，包括 5G 設備、電動車相關的電子零組件，網路遊戲、醫藥、金融及白酒等消費類股。

東北亞方面，日本股市受惠美股走揚及日圓匯率貶值，日股反彈較大，看好底部回升的自動化設備類股。韓國股市在外資買超推動下，科技類股跌深反彈，相對看好新能源車鋰電池原料股，以及庫存去化近尾聲的半導體相關類股。

南亞市場方面，印尼股市在外資流入帶動下，今年來貨幣走勢持穩，經濟展望亦回穩，看好金融、消費及基建類股。印度股市因去年基期較高，年初以來股匯市表現在亞洲區域內相對落後，惟印度央行 2 月意外降息以刺激經濟，加上 5 月將舉行大選，預期下半年總經情勢仍佳，消費類股有表現空間。

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