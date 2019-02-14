金融市場詭譎多變 投信：多重資產靈活操作抵禦風險

摩根投信指出，近期市場大好，然而不確定性仍高，美中貿易談判和地緣政治風險持續發展，稍有風吹草動都容易牽動市場敏感神經，為避免買在相對高點，建議可透過廣納股、債、REITs、可轉債等不同標的多重收益策略，隨市場做靈活持股配置，更能於震盪時表現穩健。

摩根多重收益型產品經理陳若梅指出，近年來全球金融市場詭譎多變，儘管近期受惠於美國與中國的貿易談判出現正面訊息，加上美國一月消費者物價指數 (CPI) 數據良好和油價反彈，激勵美股四大指數大漲，惟市場變數仍多，導致投資人無所適從，深怕選錯標的、買在錯的時點，因應豬年開局的投資機會和風險，真正做到資產多元分散的多重收益型基金提供一個投資好選擇。

回顧多重收益策略於 2009 年來六次 MSCI 全球指數累積跌幅超過 10% 期間，但多重收益策略平均跌幅僅約 8%，甚至不到股市平均跌幅 20% 的一半，顯示多重收益策略因布局於全球收益型資產，廣納股票、債券、REITs、特別股、可轉債等多元收益性資產，透過全球及個別標的分散投資，避免布局過度集中的風險因應市場輪動。

陳若梅表示，也因為該策略持有資產高度多元分散，因此可以充分利用不同資產間彼此相關係數的差異，靈活調控資產配置，好比將雞蛋分散在不同籃子裡，整體投資組合波動風險可有效下降。若與其他資產類別相比，該策略波動度與高收益債和新興市場債指數相近、但遠低於全球股票，顯示於市場震盪之際，該策略表現有望相對穩健



