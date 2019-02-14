歐股盤前─美中高階貿易談判今登場 指數期貨走揚

美中高階貿易談判今 (14) 日於北京登場，市場樂觀期待，本次磋商可望緩解兩國爭端；歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週四下午 3 點 06 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.16%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.24%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.19%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.24%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.05%，深證成指上漲 0.60%；南韓 Kospi 指數上漲 1.11%，日經 225 指數下跌 0.02%；台股收跌 1.57 點，至 10089.01 點。

美中貿易談判前景樂觀，以及通膨數據溫和，聯準會 (Fed) 近期可望維持利率不變等消息，激勵昨日美股走揚。

週三道瓊工業指數收漲 117.51 點 (0.46%)，至 25543.27 點；標普 500 指數收漲 8.3 點 (0.30%)，至 2753.03 點；那斯達克指數收漲 5.76 點 (0.08%)，至 7420.38 點。

美國總統川普日前表示，美中貿易談判進展順利；美方談判代表團成員、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 亦稱，目前為止，一切順利。

美國農業部副部長 Stephen Censky 透露，美中兩國元首，預計於 3 月會晤，但具體時間未定。

據悉，川普正在考慮，將貿易戰休兵期 (原定 3 月 1 日為最後期限)，延長 60 天。

另一方面，川普有意接受國會兩黨協商達成的預算協議，可望簽字批准。

該預算協議的邊境築牆經費，僅約 13 億 7500 萬美元，遠低於當初川普所要求的 57 億美元；川普曾言，他對這項協議不滿意；但他也說，聯邦政府不會再度關門。

中國稍早公布 1 月進出口數據，出口年增 9.1%，優於市場預期；進口年減 1.5%，但減幅低於預期。

1 月中國對美出口減少 2.4%，自美進口則大減 41.2%。