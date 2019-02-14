日本Q4 GDP季增年率為1.4% 時隔二季後再度轉正

根據日本內閣府在週四 (14 日) 所公布的最新統計數據指出，日本 2018 年最後一季 (10 – 12 月) 的實質國內生產毛額 (GDP) 快報值，較上一季成長了 0.3%，換算成成年率後，季增年率為 1.4%，創下自 2018 年第 2 季 (4 – 6 月) 以來，再度呈現增長。

日本 GDP 季增年率 圖片來源：tradingeconomics.com

由於日本在 2018 年，颱風、地震、豪雨等天災不斷，使得 2018 年第 3 季 (7 – 9 月) 的 GDP 出現負成長。在那之後，才讓企業投資及家庭支出得以回復。而日本企業為了解決人力嚴重不足的問題，紛紛擴大在工廠自動化的投資。

從主要項目來看，在「個人消費」方面，由於天災的影響告一段落，各觀光區的遊客回流，加上年終獎金的發放，成長了 0.6%。

企業的「設備投資」方面，為了應付人手不足的問題，還有電動車 (EV) 相關投資熱門，成長了 2.4%。

而在「出口」方面，受到中國經濟率退影響，只有 0.9% 的成長。表現較上一季遜色。

而在「公共投資」的表現，則是 1.2% 的負成長。

日本經濟再生大臣茂木敏充在記者會上表示，「以中國市場為主的半導體製造設備出口衰退，出口在貿易的貢獻度上已經連續 3 期出現負成長。然而在個人消費與設備投資的支撐下，呈現了成長的數字。認為景氣有在緩慢的回穩」。

在未來展望上，由於中美貿易戰的影響，造成日本的出口下滑，也影響了日本未來的經濟發展。在未來也可能對 GDP 的成長，造成更大的壓力。

日本政府計畫在 2019 年 10 月，將消費稅由目前的 8% 調升至 10%。過去在 2014 年調升消費稅後 (5% 調升至 8%)，造成日本 GDP 急遽萎縮。日本未來的經濟發展，也令人感到憂心。