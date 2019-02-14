捷豹路虎陷財務麻煩 債務違約風險飆破5成

印度塔塔汽車 (TTM) 旗下捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 因中國銷量疲軟，出現連 4 季虧損，並拖累母公司創下印度企業史上最大季度虧損 39 億美元，近期更傳出陷入財務困境。據估計，該公司未來 5 年債務違約風險已飆升至 54%，未來 3 年違約機率也破 3 成。

如圖所示，過去一年中，捷豹路虎的信用違約交換 (CDS) 從 150 個基點飆升至 900 個基點，顯示市場開始擔憂該公司債務償還能力。

捷豹路虎 5 年 CDS 圖片來源：Zerohedge

為緩解融資困境，捷豹路虎財務主管 Ben Birgbauer 表示，正尋求其他融資管道，以滿足未來 14 個月內償還 10 億美元的到期債務，以及電動車業務的資金需求，預計將藉由加強應收帳款管理，或是尋求更多銀行幫助。

自 2018 年財年開始，受中國市場萎縮以及英國脫歐動向不明朗影響，捷豹路虎的獲利空間受到壓縮，甚至出現虧損，全年累計銷量不到 11.5 萬輛，年減 2.8%，銷量增速更出現 28 年來首次負增長，連帶衝擊到母公司塔塔汽車的營運表現，使其創下印度企業史上最大季度虧損。

相關分析指出，該公司在中國銷量走低，可能受地域因素影響，僅 18% 的門市位於購買意願高漲的一線城市。

此外，品質問題也是造成銷量下滑原因之一。該公司在 2017 年共召回 10.6 萬台問題車輛，占其當年中國市場總銷量的 73%。

以中國作為其在全球最大的單一市場，為應對銷售困境，該公司將進一步削減 4500 個工作崗位，約占員工總數 10%，以刪減 32 億美元的費用。

自上周六 (9 日) 宣布，相對於發行債務，該公司正尋求其他融資管道的消息曝光後，本周一 (11 日)，母公司塔塔汽車股價再受到打壓，隨後回溫。