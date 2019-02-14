〈MWC展搶先看〉今年聚焦5大領域 智慧手機擁5大趨勢 非蘋陣營將大顯身手

世界行動通訊大會 (以下簡稱 MWC, Mobile World Congress) 將於 2/25~2/28 在西班牙巴賽隆納舉辦，而 MWC 向來被視為通訊科技應用的風向球，各家手機大廠預料在展前 1-2 天會釋出新機或新技術。今年 MWC 展的焦點在智慧手機、AR／VR、5G 網通、穿戴裝置、人工智慧等 5 大領域上，其中，智慧手機將掀起 5 大趨勢，非蘋陣營在此年度盛事將大顯身手。

MWC19 巴塞隆納將於 2019 年 2 月 25 至 28 日舉行，活動將在 Fira Gran Via、Fira Montjuïc 和 La Farga L’Hospitalet 舉辦，屆時可望吸引來自逾 200 個國家和地區的 1500 餘家企業參展，預計將吸引超過 10.7 萬名專業人士與來賓共襄盛舉。

據《TechCrunch》網站表示，2019 年智慧型手機有五大趨勢，相當看好 5G、可撓式螢幕、開孔相機設計、屏下指紋辨識技術普及、光學多鏡頭的相互融合，都將為今年手機產業注入新動能。

今年 MWC 展預料以 5G 和摺疊式手機為主軸，其中 5G 技術雖然還在布署階段，不過 2019 年被視為是 5G 推動元年，包括華為、三星、LG 與 OnePlus 都可望推出支援 5G 技術的新機。

而可摺疊式手機部分，堪稱是今年的「黑科技」，據了解包括中國中興通訊的子品牌 Nubia、華為、小米、美國摩托羅拉等都有望端出相關機型。而韓國三星更是搶先一步，下星期就會亮相摺疊式手機，預計 4 月量產。

其餘像是 Sony、Nokia、LG 等也會有旗艦機推出，OPPO 則將秀出 10 倍混合光學變焦技術。

不只手機，各項穿戴式裝置也將是焦點，包括 LG、SONY、OPPO 等大廠陸續公布今年新機與各項穿載式裝置，微軟也可能發表第二代頭戴式增強現實裝置 HoloLens 2。

此外，值得關注的還有，宏達電董事長王雪紅將再度親征 MWC 展，成為台廠有史以來，二度受邀擔任 MWC 大會的主講嘉賓，預期將聚焦先進技術 5G、人工智慧 (AI)、擴增實境 / 虛擬實境（AR/VR）的展望與應用，也可望釋出更多宏達電技術布局戰略。

MWC 展此次還新增了主題演講嘉賓名單，多是來自知名行動通訊的營運商和塑造行動通訊未來組織的重量級高階主管，包括：思科 (Cisco) 董事長兼執行長 Chuck Robbins、戴姆勒股份公司 (Daimler AG) 和梅賽德斯 - 賓士 (Mercedes Benz) 董事長 Dieter Zetsche、微軟 (Microsoft) 執行長 Satya Nadella、Niantic Inc. 創辦人兼執行長 John Hanke、樂天株式會社 (Rakuten) 創辦人、執行長兼董事長 Hiroshi Mikitani、環球唱片 (Universal Music Group) 董事長兼執行長 Lucian Grainge 等。