汽車零組件廠1月營收略見復甦 汽車下鄉政策發酵可期

汽車零組件廠 1 月業績陸續出爐，東陽 (1319-TW) 今 (14) 日公布 1 月合併營收為 19.22 億元，月增 9.82%、年減 13.59%；而廣華 - KY(1338-TW)1 月合併營收 6.49 億元，月增 11.99%、年減 13.25%，持續反映中國車市買氣疲軟的壓力，不過，已見較上月略見復甦。

由於歐美處在 AM 拉貨旺季，東陽 AM 事業 1 月合併營收 14.16 億元，年增 8%，展望後市，東陽積極推動水性底塗產品，降低 VOC 的排放量，並加快新產品開發速度，以維持市場領先的競爭力。

而東陽 1 月 OEM 事業合併營收 5.06 億元，年減 44.33%，主要受到大陸車市衰退影響，不過，東陽表示，一汽富維東陽青島廠和天津廠均已進入量產階段，正全力搶新車訂單。

廣華指出，中國新車銷售成長趨緩，不過，合資品牌等主要客戶的備貨力道保持穩定，再加上北美地區的新訂單挹注以及農曆年前備貨需求，是貢獻汽車塑膠內飾件出貨保持穩健的關鍵。

展望後市，廣華說明，豐田和日產於近期陸續宣布今年在中國市場新車銷售目標分別年增 8.5%、2.3%，皆達 160 萬台，而廣華主要三大日系客戶占營收比重已超過 70%，未來隨著客戶市場需求增溫，有助保持穩健的訂單能見度。

法人則指出，中國相隔 10 年再次推出「汽車下鄉」政策，以適當補貼促進農村汽車汰舊換新，最新消息是長安歐尚率先響應汽車下鄉，最高可享人民幣 2.2 萬元廠家補貼，後續其他車商跟進可期，可望帶動中國車市買氣回溫。