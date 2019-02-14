美股盤後 – 通膨數據良好+貿易樂觀情緒 美股四大指數齊漲

週三 (13 日)，美中貿易談判樂觀且美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 數據良好，激勵美股四大指數全面上揚！

週三 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 117.51 點，或 0.46%，收 25543.27 點。

S&P 500 指數上漲 8.30 點，或 0.30%，收 2753.03 點。

那斯達克指數上漲 5.76 點，或 0.08%，收 7420.38 點。

費城半導體指數上漲 3.99 點，或 0.30%，收 1340.71 點。

S&P 500 指數中，11 個板塊中僅美國 ADR 與公用事業板塊收跌，能源、科技與電信服務板塊大漲。能源股受到油價上漲的推動，新田石油探勘 (NFX-US)、Apache (APA-US) 和德文能源 (DVN-US) 領漲能源板塊。

尖牙股 (FAANG) 方面，蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.42%；Netflix (NFLX-US) 下跌 2.28%；臉書 (FB-US) 下跌 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.12%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.09%。

Alphabet 子公司 Google 計劃今年在美國建立資料中心和辦事處，支出超過 130 億美元的預算，有望提供超過上萬新職位與增聘上萬新員工。

Google 今年預計支出超過 130 億美元創建資料中心和辦事處。(圖：AFP)

美光 (MU-US) 上漲 3.17%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.13%；AMD (AMD-US) 上漲 0.13%；Intel (INTC-US) 上漲 0.92%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.14%。

銀行股方面，美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.03%、高盛 (GS-US) 0.10%、摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.48%、富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.06%。

台股 ADR 方面，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.32%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.20%；聯電 ADR (UMC-US) 與友達 ADR (AUO-US) 持平。

遊戲公司動視暴雪 (ATVI-US) 因新產品表現不佳，最新財報不如預期，隨即宣布裁員計畫，該公司週三股價大漲 6.96%，引領中概股阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 0.33% 與百度 (BIDU-US) 2.10% 上揚，但京東 (JD-US) 下跌 0.28%、騰訊控股 ADR (TCEHY-US) 下跌 1.70%。

華爾街分析

市場積極情緒除了與邊境安全資金的初步協議相關，也與美中貿易協議有關。週三傳出習近平在週五 (15 日) 將與美國貿易代表梅努欽 (Steven Mnuchin) 和萊特希澤 (Robert Lighthizer) 會面，顯示雙方都釋出善意亟欲達成協議。

金融機構 Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 提到：「市場總是認為 3 月 1 日的交易截止日期是靈活的，基本面目前大致平衡，因為人們樂觀地認為將達成美中貿易協議。展望未來，貿易協議可以減少對經濟成長的擔憂，並使 2019 年的反彈持續。」

透過前一交易日的大幅反彈，週三美股漲幅加劇。Hull Tactical 首席運營官 Pe tra Bakosova 表示：「股市可能會再次超越！12 月拋售潮對投資者來說是一個機會，將估值修復到更合理的範圍。」

美國 1 月消費者物價 (CPI) 較上月持平，已連續三個月維持不變，激勵美國公債殖利率上升。

UBP 資產組合經理 Mohammed Kazmi 表示：「聯準會再次升息前需要看到通膨壓力，顯然目前我們已經看到那些通膨壓力不存在了。」預料聯準會將按兵不動一段時日。