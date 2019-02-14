避免政府再次關門 外媒：川普正打算簽署邊境安全協議

《CNN》週三 (13 日) 引述消息人士透露，美國總統川普 (Donald Trump) 正打算簽署邊境安全協議，以避免政府再次部分關門。

該報導指出，美國國會面臨著在本週五 (15 日) 之前通過該法案及美國川普總統簽署該法案的處境。該協議囊括了 13.75 億美元的美墨邊境牆費用，但這遠低於川普最初要求的 57 億美元，甚至低於參議院去年提出的 16 億美元救助計畫。

然而，週三上午，白宮新聞秘書桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders) 不願承諾川普將簽署該法案。

桑德斯表示：「我們會看到最終的方案，但就像總統昨天說的，他並不滿意這份協議，但無論如何他都會完成任務，他還有其他選項之援築牆，他會把這些放在談判桌上。」

川普週二 (12 日) 直言對國會談判代表週一 (11 日) 達成的初步協議感到不滿意，稱此協議遠遠沒有達到他最初的要求。

目前川普仍在權衡為修建邊境高牆提供資金的選項，但並非所有的選項都必須宣布國家緊急狀態，才能取得預算，而且一旦川普簽字，採取的方案很可能會逐一地推出，而非一次性全盤進行。

外媒報導指出，川普總統目前握有四大選項：第一是獲取國庫沒收的資金 (估計為 6.8 億美元)、第二是轉移國防部的部分緝毒資金 (估計高達 20 億美元)、第三是取得軍事建設資金 (估計有 36 億美元)，第四為取得國防部土木工程基金 (估計 30 億美元)，後兩項將需要川普宣布國家進入緊急狀態才可進行。

據了解，川普幾乎每天都與高級顧問和其他人開會討論他的選擇，而市場持續困惑美國政府未來幾天可否繼續開張？

若國會議員們未能在美國時間週五 (15 日) 午夜的最後期限前完成任務，美國政府將關閉約四分之一的業務。這關係到約 80 萬名政府工作人員的收入，涉及食品檢查和空中交通管制等關鍵政府服務。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週三對避免政府關門表示樂觀，稱目前狀況相當不錯。

週二晚上，參議院撥款委員會主席，阿拉巴馬州共和黨參議員 Richard Shelby 表示：「川普有接受該協議的跡象，淡化修建邊境牆而尋求的資金不足的議題，並將從政府的其他經費撥出資金用於該項目。他表示不管築牆資金多寡，就在我們談話同時，它正在被建造！」