蘋果前法律高層被SEC起訴内線交易 不法獲利約60萬美元

蘋果公司 (AAPL-US) 前高層法律總監 Gene Levoff 週三 (13 日) 受到美國證券交易委員會 SEC 的刑事起訴，認爲其在 6 次蘋果發布財報前，觸犯了內線交易事件。

美國當局表示，45 歲的加州聖卡洛斯市 Levoff 利用其擔任的公司秘書職位、公司法負責人職位、和委員會聯合主席職位，獲不當利益。該委員會審查了 2011 年至 2016 年間非法交易蘋果股票的財報副本。

檢察官表示，Levoff 在去年 9 月份終止了他長達 10 年的蘋果任職前，已經獲得了 604000 美元的非法收益，其中包括實現的利潤，和避免的損失金額。

Levoff 面臨一項證券欺詐罪，最高刑期為 20 年，罰款 500 萬美元。

蘋果股價周三 (13 日) 盤後下跌 0.40% 來到 169.50 美元。

蘋果股價趨勢圖

因處理其非法交易的公司伺服器地理位置緣故，Levoff 於紐澤西州被起訴。他預計將於 2 月 20 日上紐澤西州 Newark 的聯邦法院。SEC 會在此案中提起相關民事指控，也是美國大型公司一名高層律師被指控的罕見情況之一。

SEC 執法部門副主任 Antonia Chion 在一份聲明中表示，「考慮到 Levoff 執行公司内線交易規定政策的責任 (職務)，他非法因財務訊息而獲利的行為特別令人震撼」。

Levoff 的律師 Kevin Marino 表示，他正在審查這些指控，並期待為他的客戶辯護。Marino 在一封電子郵件中說到，「Gene Levoff 多年來一直是一位備受推崇的蘋果公司高層，而且從未被指責過不法行為」。

據了解，蘋果在內部調查後將 Levoff 於去年 7 月停職，於 9 月解雇，並對員工履行法律義務培訓。

美國政府當局表示，Levoff 向蘋果的總法律顧問回報工作事項，並且是蘋果每個主要子公司的公司高層。據當局稱，作為蘋果公司披露委員會的聯合主席，Levoff 幫助執行長 Tim Cook 及其前任執行長 Steve Jobs 確保公司披露的財務報表具有及時性、準確性、和適當監督。

儘管如此，Levoff 在獲得財務草稿後，在公布結果之前購買並出售了超過 1400 萬美元的蘋果股票，其中包括 2015 年 7 月的一筆 1000 萬美元交易。

根據 SEC 的說法，Levoff 不止一次不遵守公司的股票「無交易」時間管制，此時段禁止出售、或購買股票，而他卻交易了價值數千萬美元的股票。

當局認爲，Levoff 知道或應該知道他違反了法律，引用了 2011 年 2 月的一封電子郵件，他警告員工不要因非公開的資訊而做證券交易。