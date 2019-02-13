【倫元投顧】台股今日表現不如預期，美股大漲卻未跟進大漲

◆盤勢分析

台股今日表現不如預期，美股大漲卻未跟進大漲，不過，內容物卻符合我的預期，被動元件、矽晶圓連續第二天大漲，除了外資法人超賣回補外，大內高手 (大資金內資) 的買力應該也進來了。事實上，現階段財報效應已經減弱，因為 Q1 本來就是淡季，大部分公司的財報都不會太好看，因此，第一季通常會以 “題材性” 為主軸，這就是所謂 “Q1 畫夢” 的關鍵，而就題材性來看，高配息絕對是主要的方向，這也是我們在農曆年前後布局被動元件的主要原因，現在看來，市場正朝我所設定的方向進行中，從被動元件、矽晶圓的啟動，將來會向所有「高殖利率」個股擴散，也是我們可以逢低布局的方向。

價值股的定義在於「低本益比、高殖利率」，由於此兩項都跟價格有關，亦即，價格越低則本益比越低、殖利率愈越高，一旦價格拉高後，其本益比將同步拉高而殖利率則降低；因此價值股必須逢低布局才更有利基。除了價值股之外，另一個成長性題材在 “有夢”，此處的有夢必須根據產業趨勢而來，如人工智慧、物聯網、自動化、7 奈米等等，往未來趨勢潮流的方向選擇，才不會落到公司派“畫唬爛” 的泥淖。由於昨日 MSCI 調升台股權重，被動式基金將有回補壓力，雖然金額不大但有帶動效果，主動式基金回頭買進被動元件就是明證；多頭的結構越來越強，指數有機會向 10 月起跌點 11064 點邁進。

楊天迪 分析師

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