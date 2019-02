中華電信攜手VMware 提供最接地氣優質「混合雲服務」

中華電信 (2412) 與 VMware 聯手提供「混合雲服務」,為政府機關、學術單位暨企業 (如流通業、金融業、製造業等),量身打造優質雲端服務,提供完整軟體定義資料中心解決方案。隨著公有雲服務興起,進而促進混合雲市場蓬勃發展。根據研究機構 Gartner 預測,2020 年前將有高達九成企業導入混合雲。為提供更優質雲端服務,協助企業與政府加速部署,中華電信已加入 VMware Cloud 供應商計劃(VMware Cloud Provider Program),以 SDDC(Software-Defined Data Center) 架構提供兼具靈活性、彈性、延展性與高可用性的混合雲服務。



中華電信自 2010 年起推出一系列商用 hicloud 雲端服務,其中「hicloud SDDC 解決方案」為自主研發 ECoreCloud 私有雲管理系統,可協助企業快速統整跨機房資源池及多類型虛擬化平台,加強管理彈性與動態設定軟體定義網路等。



而 hicloud 結合 VMware 解決方案,提供「基本型」、「高可用型」與「企業型」三種套餐方案,並針對企業常見需求提出四大服務,包含:一、「專屬私有雲的建置」,可協助客戶建置客製化基礎架構;二、「企業資源池的延伸」,當主機房資源不足時,可透過 VPN 網路彈性調度 hicloud 雲端資源;三、「虛擬機異地備份」,透過 VPN 連線將客戶機房與 hicloud 機房串接,將重要 VM 備份到 hicloud 服務,增加多重保障;四、「災難復原」,採用 VMware SRM 搭配 VMware Replication 或商用儲存設備異地備份功能,達到系統備援需求。以上服務使用戶得以運用 Pay-as-you-go 的彈性調用資源機制,機動補強尖峰時段不足之 IT 資源,抑或滿足災難備援需求,不僅有效讓 IT 基礎架構精簡,更能確保應用服務的高可用性。



VMware 台灣總經理陳學智表示,「VMware 多雲策略的布局中,除了與全球公有雲大廠建立服務外,也積極邀請本地提供託管服務供應商加入 VMware Cloud 供應商計劃。混合雲能使企業能夠輕鬆實現擴展、防護或取代既有的本地基礎架構,同時維運人員也能統一控管。我們相信透過與中華電信的合作,能提供更多在地客戶更靈活的 IT 基礎架構。」



中華電信數據通信分公司總經理林榮賜表示,hicloud SDDC 結合 VMware 合作夥伴的專業,搭配中華電信高頻寬優勢,及 IDC、雲端資料中心、資安等強項,依企業需求與應用情境,孕育出完整並具差異化的混合雲服務,為客戶量身打造最優質的解決方案。