〈牧德科技法說〉去年營收及獲利同登頂 EPS達30.43元 每股擬配27元股息

設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (13) 日召開法說會，會前並公布 2018 年全年財報，營收為 31.12 億元創歷史新高，年增 1.18 倍，稅後純益為 12.96 億元，也創新高，每股純益為 30.43 元，同時，牧德擬對去年股利每股配發 27 元股息。

以牧德擬對去年股利每股擬配發 27 元股息計算，其股利配發率達 88.73%，而以今天的牧德收盤股價 429.5 元計算，現金殖利率約 6.28%。

牧德科技去年第 4 季營收 8.43 億元，毛利率 64.51%，季，稅後純益為 3.41 億元，單季每股純益 8.03 元；2018 年全年營收 31.12 億元，毛利率為 69.63%，年增 5.61 個百分點，稅後純益 12.96 億元，每股純益為 30.43 元，年增 1.8 倍。

牧德已公布 2019 年 1 月營收為 2.06 億元，月減 22.13%，年增 14.14%。牧德董事長汪光夏指出，牧德進行產品品質的精進以強化競爭力，同時在通路上也大幅進行強化，對於兩岸以外的亞洲地區市場將在今年起大幅開拓。

牧德今天董事會也決定 5 月 29 日召開股東會，除討論盈餘分配案之外，並將於會中補選一席董事。次外，牧德科技已送件申請由上櫃轉上市掛牌。