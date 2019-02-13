中華電信攜手NTT合作5G光傳送網路開放介面標準

中華電信 (2412) 與日本 NTT 合作制定 5G 光傳送網路開放介面規範，並於 2018 年第四季於國際寬頻論壇 (Broadband Forum, BBF) 發佈為 TR-402 與 TR-403 標準。將使未來能依用戶需求，動態調度光纖網路資源，滿足 5G 高頻寬、低時延服務品質要求。為解決未來 5G 行動或固定網路用戶即時性應用服務議題，中華電信與 NTT 於 2017 年 5 月簽署合作協議，基於 5G 應用需求，研訂被動光纖網路 (Passive Optical Network, PON) 動態頻寬配發 (Dynamic Bandwidth Assignment, DBA) 及動態波長調訂 (Dynamic Wavelength Assignment, DWA) 之使用情境及開放介面規範。合作成果於 2018 Q4 BBF 會議發布為標準文件。依循此標準，未來光纖網路可按需建立服務模組，滿足即時且彈性控制目標。



中華電信為提供客戶高頻寬及高品質的電路服務，持續建設光纖接取網路並採用最新技術。這次與 NTT 共同完成的標準，為 5G 所需的接取傳送網路奠定重要基礎。



中華電信網路也朝軟體化演進，有助於國內網通業者發展白牌通用型設備 (White-Box)，拓展國際市場。中華電信將持續攜手國內廠商逐步實現電信網路的雲網融合願景，透過標準化的開放介面，提升應用服務的佈建彈性，加速新服務開發導入，提供客戶更先進與智慧化的資通訊服務。