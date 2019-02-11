中華電信拚轉型 董座鄭優盼三年有成果 自駕車3D地圖已開始進行測試

中華電信 (2412) 今(11)日舉行新春團拜，董事長鄭優表示，中華電信今年開始推動策略轉型，將開發更多新業務，樽節成本，會從公司長期發展、人才培養等準備，希望三年內能看到成果。而中華電信目前板橋電信學院也積極打造綠能園區，打造物聯網環境，近期已開始進行自駕車測試；中華電信總經理謝繼茂也表示，除自駕車外，該園區還有智慧路燈、環境監控、水質含氧量、人臉辨識等物聯網測試應用，作為客戶展示與內部員工訓練場域。鄭優表示，中華電信去年 MOD 已達 200 萬戶的目標，中華電網速也提升到第 1 名，今年將開始推動策略轉型，除現有業務精進，也會開發更多新業務，樽節成本將更用心，希望組織運作上更有效率。



在樽節成本方面，鄭優表示，中華電信一年採購金額約 500 億、600 億元，這方面多用點心，可望節省成本。



至於今年中華電信營收財測上升，鄭優表示，中華電 ICT 業務去年受到前幾年標案影響相對保守，經過檢討與整頓，中華電信會有更大能量爭取相關應用，去年 ICT 業務是谷底，今年將能回升挹注營收。



至於自駕車方面，中華電信主要是透過轉投資的台灣電子圖資市占龍頭勤崴國際合作自駕車所需 3D 地圖，自駕車會等環境較成熟時對外商轉。針對美國、日本、澳洲等推動「印太戰略」，協助印太地區國家發展基礎建設，鄭優表示，台灣有關電信的發展和歐美體系較貼近，大方向還是趨向和歐美國家合作，目前在印太地區還沒有具體，但未來中華電信將扮演一定的角色，也會進軍東南亞，今年 3 月底在台北舉辦的智慧城市展，全球城市報名來台的有超過 150 個以上，將創歷年新高。