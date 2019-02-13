多重收益基金廣納資產類別 輕鬆追求資產穩健增長

全球金融市場不確定性有增無減，除了持續發展的中美貿易大戰外，還有英國脫歐等重大議題，皆牽動市場敏感投資神經，不論是成熟市場或新興市場都無法置身事外。在波動攀升之際，投資人只要投資標的更分散，收益來源更多元，就可做好波動管理，不用擔心進出場時點，便可提升資產防疫力，輕鬆追求資產穩健增長。

而不只安於過往的平衡型基金，在金融市場震盪時代，想要投資多元分散，多重收益型基金可以幫助投資人更上一層樓。不過，市場上多重收益型基金選擇多，怎麼挑出跟漲抗跌的多重收益型基金，基金經理人強調，可參考投資內容是否廣納各類資產類別，就能增加投資人的收益。

基金經理人強調，儘管受地緣政治風險影響，未來市場仍充滿許多不確定因素，但美國景氣持續擴張，輔以全球景氣增長仍維持高於中長期趨勢之動能，企業獲利持續好轉，風險性資產仍有表現機會，透過布局於全球多元收益型資產，可以廣納股票、債券、REITs、特別股、可轉債等不同標的，不僅能於市場波動時發揮資產保護傘之效，又可有效掌握資產資本增值的機會，相當適合擔心選錯標的或猜錯行情的投資人，不論是積極型、穩健型或是保守型投資人，都應將多重收益型基金作為核心配置。

基金經理人強調，正如潮落潮起，潮汐退去終會回漲，長期投資需要紀律，而耐心等待有助成就美事，即使投資過程中一定會有高低起伏，只要投資於多重收益型基金，不輕易因市場的風吹草動而停止投資或短線進出，就是擴大獲利之道。

投資人若有每個月現金流的需求，建議不妨選擇美元對沖利率入息級別，將美歐利差收益轉換為每月息收，由於目前美元利率較歐元高，可選擇相關的多重收益型基金。