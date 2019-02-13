有錢人怎麼投資？ 多重收益基金最佳選擇

有錢人怎麼投資，是許多民眾最關心的事，基金經理人強調，不論是有錢人或機構法人，都是追求「在合理風險下，獲取報酬」，其中，最為重視的是投資組合的策略，也就是均衡配置，包含股票、債券、REITs、商品都要精準投資，而現在投資人想要跟進有錢人，擁有穩定報酬，現在不用大筆資金，藉由多重收益型基金，就能讓每分錢都跟著有錢人及機構法人一起投資。

去年的市場波動劇烈，資產類別上下震盪，都可見市場變化莫測，長期來看，沒有一個資產是永遠的贏家，而投資想要升級，才能戰勝市場波動，基金經理人提醒，想要讓資產持續增長，不需單押一種資產，藉由廣納各類資產類別，也能獲得穩健成長，更能讓資產組合更健康，搭配更專家時時緊盯，就能在各種衝擊下，成為投資最佳避震器。

基金經理人表示，歷史統計顯示，多重收益策略在行情震盪之際抗震優勢倍顯，不僅波動度僅約成熟股市的 1/2 和新興市場 1/3，更與新興市場債及高收益債波動度大致相同，但卻能參與股市漲升契機。更重要的是，基金經理人強調，根據統計，透過多重收益策略布局，不論行情高低，只要在任一個月進場並持有兩年以上，正報酬機率將大幅提高至近百分百。

隨著市場變化劇烈，想要正確又時時調整投資組合已經成為不可能的任務。藉由多元收益型基金，有讓人安心的波動度，投資人才能高枕無憂，又有穩健的報酬率可以期待，投資人可以天天睡好，讓資產穩穩增值，相當適合各種屬性穩健的投資人，和追求長期穩定報酬的高資產族群，更適合偏好在股市衝鋒陷陣的投資人作為資金停泊避風港或核心配置，是投資人一定要配置的資產類別。