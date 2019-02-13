技術分析師：臉書股價可望再創新高

臉書 (FB-US) 持續上漲，已引起技術分析師注意並喊出買進。

自 1 月 30 日發布財報以來，臉書股價已經上漲 15%，這讓 TradingAnalysis.com 創辦人 Todd Gordon 相信，臉書將較投資者預期更早締造新高記錄。

Gordon 週二在 CNBC 財經節目上表示，「我們還有一段差距還沒走完，這在基礎股票中相當具有建設性，看起來我們還能夠再往上漲。」

事實上，Gordon 相信臉書將會收復圖表中的巨大差距，是從臉書發布財報的去年 7 月史上高點一路下跌的低谷，這意味他預期短期內臉書能返回約莫 190 美元的價位，即去年 7 月該差距的下線。

但 Gordon 也認為，在臉書 1 月 30 日發布財報後，臉書近日股價的整合也指向該股有更多上行空間。他認為，整合後上行的獲利差距意味著「賣空者對進入該股並不真的感興趣」，這也反映出市場現在發生的整合。

「一旦市場真的度過整合，我相信臉書股票下一波行動就是上漲。」

因此 Gordon 建議買進 4 月行權價為 170 元的買權，並以每股價差 5.34 美元或每口價差 534 美元賣出 4 月行權價 190 元的買權。

這意味，倘若臉書在 4 月 18 日到期時收盤價低於 170 美元，Gordon 就會損失 534 美元，但如果臉書屆時收盤價高於 190 美元，Gordon 這筆交易就能進帳 1466 美元。

由於獲利成長，臉書今年迄今已上漲約 27%。