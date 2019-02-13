亞馬遜、通用汽車擬投資電動皮卡製造商Rivian

據知情人士表示，亞馬遜 (AMZN-US) 和通用汽車 (GM) 正在商談投資美國電動皮卡新創 Rivian Automotive。如若獲得兩家公司的投資，這筆交易將使 Rivian 的價值推升至 10 億至 20 億美元之間。

據悉，亞馬遜和通用汽車在投資後將擁有少數 Rivian 的股權，該公司有望成為在美國市場中第一家推出電動皮卡的汽車製造商。若洽談順利，最早可能會在本月宣布，目前仍在祕密商議當中。

「我們欽佩 Rivian 對未來零排放和全電動未來的貢獻。」通用汽車在一份聲明中表示，不過拒絕評論與 Rivian 的會談。

亞馬遜和 Rivian 沒有表示任何回應。

Rivian 計畫在 2020 年秋季開始銷售該公司於去年 11 月首次亮相的 R1T。

亞馬遜和通用汽車對 Rivian 的投資交易可能為目前全球最大的電動汽車製造商特斯拉 (TSLA-US) 帶來威脅。特斯拉正致力於穩定 Model 3 的供貨，以獲得收益。此外，執行長馬斯克也曾在去年 8 月份向投資者表明，電動皮卡「可能是我個人最喜歡的下一個產品」，並表示它將「緊隨」在特斯拉 Model Y 之後，特斯拉目標在 2020 年開始生產。

從市場上來看，包含通用汽車在內的大型汽車製造商迄今尚未進入電動皮卡市場。通用汽車執行長 Mary Barra 曾表示，已經對開發全電動皮卡提出了一些思考和計畫。

亞馬遜 (AMZN-US) 也曾在上周宣布投資自駕車新創公司 Aurora。亞馬遜正致力於穩步增加該公司的物流範圍，並在世界各地建立倉儲。先前該公司也曾與 Mercedes 以及貨​​運航空公司簽訂協議以協助貨運。