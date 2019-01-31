馬斯克：特斯拉將在今年夏天推出皮卡

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在公司週三 (30 日) 的 2018 年第四季財報會議上表示，特斯拉可望於今年夏天堆出皮卡。

馬斯克指出，特斯拉皮卡可能會在 2019 年的夏季亮相，並強調即將推出的皮卡與現今市場上的皮卡將完全不同。「特斯拉皮卡，我們可能準備在今年夏天推出。它將是非常獨特的，不同於市場上的任何東西。」馬斯克表示。

去年 12 月份，馬斯克就曾在推特上提到了他希望的皮卡設計，他表示將具有「雙馬達全驅和瘋狂的扭力，以及動態調整負載的懸吊系統作為標準配備」 此外，「皮卡也將有電源插座允許外接 240V，可以全日在野外使用高功率工具，無需發電機。」

「它會像一個真正的未來科技，就像科幻 (cyberpunk) 電影『銀翼殺手』裡具有未來主義風格的產品。我們想讓皮卡可以擺脫汽油和柴油。」馬斯克說道。

皮卡是目前美國最暢銷車型，對於特斯拉來說，皮卡車市場的潛在利潤豐厚。許多電動車製造商或是傳統汽車製造商都有計畫進軍皮卡市場。汽車製造商福特 (F-US) 就曾宣布，不久的將來，暢銷的福特 F-150 將推出全電動車款。

在某種程度上，皮卡車符合電動汽車的特性。例如，電動車具有巨大的扭力，對於用來運輸貨物的皮卡來說非常有用。

該公司目前銷售兩款轎車，高階的和較低價的 Model S，以及 Model 3。此外，特斯拉也推出了 Model X 三排運動型多功能車和商用貨車，並計劃在 2020 年底之前推出 Model Y 跨界休旅。