分析師預測 Netflix股價今年還有22%上漲空間

網絡串流媒體商 Netflix (NFLX-US) 股價已從 12 月份的低點上漲了約 50% 以上，William Blair 分析師認爲今年還有增加 22% 的空間。

William Blair 特別看好 Netflix 的外國原創內容。在過去 4 年中，Netflix 的國際付費會員數量平均增加了 35%。雖然華爾街對此數據預測 2019 年將下降 1%，但 William Blair 表示，這一分析共識可能「低估」了 Netflix 的氣勢。

Netflix 股價趨勢圖

Schackart 將他對 Netflix 的 2019 年國際用戶預測提高了 300 萬至 1.17 億人次。相比之下，平均華爾街預測為 1.14 億。Schackart 也重申了對 Netflix 股票的「優於大盤」評級。Netflix 股價周二 (12 日) 收盤上漲 4.12% 來到 359.97 美元。

Schackart 在給客戶的一份報告中寫道，「原始內容仍然是 Netflix 用戶表現的驅動因素。有些報導表明，由於美國消費者在 Netflix 上觀看的大多數節目 (高達 80%) 是第二次播放的內容，代表其原創內容投資不成功。我們不同意，我們認為，Netflix 的原創節目對於長期品牌忠誠度至關重要，也關係到用戶量增加」。

原創內容對於 Netflix 來說目前非常重要，因為像迪士尼 Disney (DIS-US) 和 AT&T (T-US) 的華納媒體等廠商都開始為自己的終端消費視頻服務保留他們自己的電視節目和電影。

去年，Netflix 在全球推出了 120 多部新電視劇，其中包括 24 個全球外語系列，較前年的 8 個電視劇多了許多。「如果我們算進沒有全球發行權聯的合製和收購的國際原創產品，該公司的外語原創内容從 2017 年的 73 件成長至 2018 年的 176 件」。

Schackart 預測 2019 年將是 Netflix 自由現金流燃燒的高峰年。他預計 2020 年現金流將有所改善。「我們的模型表明，Netflix 可能會在 2025 年初自籌資金 (不需要債務來為內容支出提供資金）」。