騰訊音樂連7季提升獲利 分析師按讚

騰訊控股 (TCEHY-US) 子公司騰訊音樂 (TME-US) 股票周二 (12 日) 上漲，因為分析師開始對該股做分析。

Macquarie 分析師 Wendy Huang 對騰訊音樂進行了評價，給予「優於大盤」評級，目標價為 19.50 美元。騰訊音樂股價周二收盤上漲 6.52% 來到 16.01 美元。

騰訊股價趨勢圖

該公司於去年 12 月進行了首次公開募股 IPO，售價為 13 美元，募集了 11 億美元。

騰訊音樂是中國最大的在線音樂娛樂平台。它佔四大音樂應用程式 App，每月用戶約 8 億人次，還擁有中國最大的音樂庫，擁有來自 200 多個音樂品牌，超過 2000 萬首歌曲。

Huang 在給客戶的報告中寫道，「在亞洲，音樂不只是用來聽的」。她表示，超過 45% 的中國音樂用戶與 QQ 和微信分享他們的歌唱、短片、以及表演、和音樂相關文章的直播。而騰訊控股擁有 QQ 和微信，是中國領先的消息應用程式，也還擁有騰訊音樂的多數股權。

Spotify 擁有騰訊音樂 8.6% 股份，是全球最大的音樂串流媒體公司。騰訊音樂擁有多種商業模式，包括訂閱、廣告、音樂販售、虛擬禮品、和高級會員資格等。

該公司第三季度報告調整後每股純益 EPS 為 0.10 美元，比去年同期增長 100%, 是連續三位數百分比成長的第 7 個季度，而營收增長 65% 至 7.222 億美元。

Huang 預計，到 2022 年營收將達 105 億美元。她寫道，「在過去 3 年裡，騰訊音樂一直是音樂版權最積極的買家，並將在未來 2 年內繼續大力投資內容和研發」。