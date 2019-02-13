T-Mobile執行長承諾將永不使用華為或中興的設備

美電信商 T-Mobile(TMUS-US) 計畫以 265 億美元併購 Sprint 電信，為回應那些藉華為安全問題來反對併購案的人，該公司執行長 John Legere 承諾，公司將不會使用任何華為網路的設備，也不會在收購 Sprint 公司後成為美國電信市場的第三大公司。

Legere 在聽證會上表示：「讓我說明清楚，我們不會在任何網路區域中使用華為或中興的網路設備，同時我們也永遠不會在我們的 5G 網路中使用它們。」

據美國農村無線經營商協會 (RWA) 的總法律顧問 Carri Bennet 代表小型電信商，他表示，Sprint 的母公司軟銀與華為有著「重要的聯繫」，就像 T-Mobile 的母公司 Deutsche Telekom AG 也和華為的有著合作關係，因此引發質疑。

Bennet 在聽證會中說道：「允許一家受日本影響的公司和受德國影響的公司合併，兩者都與華為有顯著的 5G 聯繫，這似乎與美國的國家安全問題背道而馳。」

目前尚不清楚華為的安全問題將帶來多大的影響，不過此併購案可能會比預期來的艱辛。目前已有九名美國民主黨參議員要求美國聯邦通信委員會和司法部取消這筆併購案。參議員也認為，除了安全問題之外，併購案也可能造成競爭減少，導致通訊服務漲價等問題。

對此，Legere 表示，合併案將為市場領導者 AT＆T、Verizon、甚至 Comcast 等有線電視提供商提供更多的就業機會、更低的成本和競爭。Sprint 執行主席 Marcelo Claure 在證詞中表示，合併帶來更多的資源，以建立一個高速的「變革性」的 5G 網路。