年前拉貨效應 華新科、信昌電1月營收回溫 雙創同期新高

受惠於農曆年前拉貨效應加持，華新科 (2492)、信昌電 (6173)1 月營收表現較上月回溫，且雙創同期新高紀錄。華新科 1 月營收 33.03 億元，月增 8.9%，年增 48.75%。信昌電 1 月營收 4.95 億元，月增 20.95%，年增 55.80%。受惠於車用電子需求成長，日本被動元件大廠太陽誘電上季財報優於預期，今日股價大漲 15%，推升股價站上三個月新高，而在被動元件需求前景不看淡下，今日開盤台股被動元件族群全面領漲。



台灣被動元件龍頭大廠國巨 (2327) 積極轉型跨入高階車用、工業應用，搶攻日系廠商市場，今日股價以 352.0 元作收，漲幅 7.32%，華新科則收在 180.50 元，漲幅 5.56%，總量破 3 萬張；而信昌電、蜜望實 (8043) 更一舉衝上漲停作收，被動元件全面上漲收紅。