〈第一金營運展望〉看好台股後市 一銀備妥140億銀彈伺機加碼高殖利率股

貿易戰與全球經濟放緩隱憂，今年金融市場格外詭譎多變，不過仍有公股行庫看好台股後市，第一銀行今年將台股可投資額度，從去年的 70 億元加碼提高一倍，備妥 140 億銀彈，伺機投入台股。

第一金今 (12) 日舉行媒體春酒，核心子公司一銀擺脫慶富案陰影，去年稅前盈餘 206 億元，年增幅約 17%，其中在財務投資部分，憑藉著股債投資靈活操作，去年財務投資的收益比重占稅前總收益約 14%，為拉高財務操作收益，董事會去年決議拉高台股投資額度，從現有的 70 億元拉高至 140 億元。

一銀主管表示，去年上半年台股還在萬點時，股票財務操作實現利益最高還有 5 億元，但 10 月股災後，台股實現損益也隨之縮水，但為逢低加碼，一銀去年 10 月後仍將投資額度提高至 70 億元，為伺機加碼預做準備。

在投資標的篩選部分，一銀主管表示，儘管今年有經濟放緩與美中貿易戰的隱憂牽動台股走勢，但台股回測時也是加碼的好時機，至於投資台股不脫兩大原則，也就是「高殖利率與產業前景看好」的產業，其中殖利率至少與第一金相當，約 4% 到 5%；產業則鎖定金融與電信。

一銀主管表示，金融股中看好銀行類股，主要是銀行股財報透明、違約率低，電信股則是民生必需，以及 5G 趨勢帶動電信業發展；但相對的，美中貿易戰對於電子業相對不利，因此對於電子類股則會謹慎挑選。

另外，銀行持有的債券部分，一銀主管說，美元投資部位預計可望年增 2 成，而隨著聯準會態度由鷹轉鴿後，未來將鎖定 5 年期固定利率的美元債券，原因在於 5 年期利率投報率相對較 3 年期、10 年期來的好，目前一銀美元存放比約 40%，未來將持續伺機投入美元債券。

