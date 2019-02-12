台灣高鐵春節疏運共載運265萬旅客 其中2/7單日旅運近30萬人次創高

台灣高鐵 (2633) 今（12）日表示，根據統計，為期 12 天的春節疏運（自 1 月 31 日至 2 月 11 日），期間總共發出 2166 班次列車，旅運旅客約 265 萬人次。其中，2 月 7 日（大年初三）當天旅運高達 29.8 萬餘人次，刷新去（2018）年 9 月 24 日中秋節當天旅運 29.1 萬餘人次紀錄，再創營運以來單日新高。而台灣高鐵今日股價收在 30.6 元，下跌 0.3 元；由於 2 月底 3 月初還有 228 連續假期，預估有利於 2 月及第一季營運。根據高鐵統計，今年春節疏運大幅改寫通車營運以來單日旅運最高前 10 名的排序！除 2 月 7 日創下旅運最高紀錄外，2 月 8 日（大年初四）單日旅運 28.6 萬餘人次及 6 日（大年初二）單日旅運 28 萬餘人次，也分別寫下營運以來第三高及第八高的亮麗成績。總計 2019 春節疏運期間，含臨時加開的 11 班全車自由座列車，共加開 493 班次列車（南下 250 班、北上 243 班），12 天提供 2166 班次列車的旅運服務；發車率達 100%，疏運期間準點率達 99.86%。



台灣高鐵為全力完成 2019 春節疏運，今年特別提前完成全車隊檢修，將全數 34 組列車全數投入疏運行列，加強服務春節出遊及返鄉的旅客。