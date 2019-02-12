致茂結盟色列商Camtek 強化3D光學檢測技術 並將搶進非半導體市場

量測檢測設備供應商致茂電子 (2360)11 日董事會，決議以每股 9.5 美元之價格，認購以色列商 Camtek 二成股權，總交易金額為 7400 萬美元，相當於 23 億元新台幣，致茂並將取得 Camtek 兩席董事席位，同時強化在 3D 光學檢測技術能力，擴大應用於其他非半導體市場，而致茂也將在本月 21 日召開法說會。致茂將以每股 9.5 美元之價格向 Camtek 之既有股東以色列商 Priortech 公司購買 Camtek 已發行股普通股計 6,117,440 股。同時以相同價格，認購以色列商 Camtek 新發行之普通股計 1,700,000 股。總交易金額為 7400 萬美元，相當於 23 億元新台幣。總取得股數為 7,817,440 普通股，相當於 20.5% 之 Camtek 在外流通發行股數。致茂提到，將依法向相關主管機關提出申請及申報，並於取得相關核可後完成交割，至遲將於今年第二季完成本投資案。



致茂董事長黃欽明表示「在 3D 光學檢測技術，致茂電子已具備白光干涉等量測技術，主要應用於高精密及大型物體之檢測。今日、藉此策略投資與共同結盟，致茂電子將結合並運用 Camtek 專利所屬之白光三角技術，近一步提升致茂電子之 3D 光學檢測技術能力，擴大應用於其他非半導體市場，如金屬物體表面、電池軟包檢測及太陽能電池等。我們相信此投資策略結盟與技術共同開發合作將加速雙方技術提升與未來共同成長之效益。」



Camtek 執行長 Rafi Amit 表示「Camtek 簽署了一項重大策略性合約，Camtek 新增一位重要的股東。此將有效提升 Camtek 之亞洲市場佔有率，特別是台灣地區。與致茂結盟，將有效地把公司的技術擴大運用於非半導體市場。」



此外，Camtek 也將以授權方式將三角定位技術平台及 2D 光學檢測技術轉移予致茂電子。致茂將利用 Camtek 之三角定位技術平台及 2D 光學檢測平台擴大應用於其他市場。同時致茂與 Camtek 將進一步共同合作設計及開發相關量測解決方案，預計可於市場推出具競爭力之新產品，進一步擴大公司之市場佔有率及提升集團的成長動能。本交易完成後，致茂將取得 Camtek 兩席董事席位。