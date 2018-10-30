致茂Q3每股賺1.49元 Q4看好車用與自動化 但半導體檢測恐降溫

檢測儀器廠致茂 (2360) 公布第三季成績單，單季每股盈餘 1.49 元，展望第四季，公司預期，電動車產業於高功率電力電子之測試需求持續上升，電力電子量測設備相關產品將持續穩健成長，但半導體相關檢測設備需求則會降溫，至於威光自動化事業體之營收動能仍舊強勁。致茂公佈 2018 年第 3 季財務報告，單季合併營收為 39 億元，較上季減少 31%，與 2017 年同期持平，而 2018 年第三季母公司營收達 19.6 億元，較上季增加 2%，但較 2017 年同期減少 14%。第三季單季稅後淨利為 6.1 億元，較上季減少 40%，也比 2017 年同期下滑 29%。單季每股盈餘 1.49 元。



累計致茂今年前三季累計之合併營業收入為 130 億元，較去年同期成長 34%，未合併營收為 58.5 億元，較 2017 年同期減少 2%。前三季累計稅後淨利為 21 億元，較去年同期成長 24%，基本每股盈餘為 5.06 元。



致茂提到，2018 年前三季集團合併營收連三季成長表現亮眼，主要動能來自於威光自動化事業體，較去年同期成長 552%，量測儀器事業體則和去年同期相當。前三季累計淨利為 21 億元，較去年同期成長 24%。



進入第四季，持續受惠於電動車產業於高功率電力電子之測試需求持續上升，電力電子量測設備相關產品將持續穩健成長。半導體 / Photonics 測試解決方案，縱然 Photonics 訂單與營收持需增溫，但 IC 半導體相關檢測設備需求自第三季底轉為趨緩，預期將影響全年半導體檢測設備營收。威光自動化事業體之營收動能仍舊強勁。

