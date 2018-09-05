致茂宣布於SEMICON Taiwan首推SuperSizer溶液奈米粒子監測系統

設備商致茂電子 (2360) 今日宣布，於今年 SEMICON Taiwan 將會實機展出 SuperSizer 溶液奈米粒子監測系統。致茂提到，自家在半導體測試領域擁有眾多產品線，從研發至量產階段所需之設備，包括 ATE 大型測試系統、IC 分選機以及 PXI/PXIe 小型化測試平台，也增加半導體前端製程的溶液監測與可符合趨勢應用的 AIoT 連接測試解決方案，而本次則於半導體展中，宣布展出鷹眼級 SuperSizer 溶液奈米粒子監測系統。
半導體製程技術以極快的速度進步到 10 奈米、7 奈米線寬，在不久的將來更將到 5 奈米甚至於 3 奈米。影響製程良率甚鉅的奈米粒子監控技術現有技術只能勉強監控大於 20 奈米的粒子，遠遠不及產線需求。致茂集團旗下的兆晟奈米科技推出 SuperSizer 奈米粒子監測系統，提供客戶對製程液體裡小於 20 奈米的粒子大小及分布，並具有 24 小時即時監控的能力。
此外，隨著智慧連網家庭市場的發展，要讓住家變得更聰明、更方便，關鍵在於人工智慧 (AI) 資料分析技術、大數據 (big data) 的統計、語音 (Audio) 辨識系統、以及提升家庭網路連線的技術與安全性。致茂近年積極發展專為智慧家庭生態系統所需的 SoC 晶片的測試設備，持續推出整合性更高的量測解決方案，以提供最低的測試成本且滿足複雜 SoC 的測試應用需求。
設備商致茂電子 (2360) 今日宣布，於今年 SEMICON Taiwan 將會實機展出 SuperSizer 溶液奈米粒子監測系統。致茂提到，自家在半導體測試領域擁有眾多產品線，從研發至量產階段所需之設備，包括 ATE 大型測試系統、IC 分選機以及 PXI/PXIe 小型化測試平台，也增加半導體前端製程的溶液監測與可符合趨勢應用的 AIoT 連接測試解決方案，而本次則於半導體展中，宣布展出鷹眼級 SuperSizer 溶液奈米粒子監測系統。