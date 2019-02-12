〈車市〉和泰車示警 今年台灣車市銷量將年減1萬台 創4年低點

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 總經理蘇純興今 (12) 日指出，2018 年國內車市總銷量 43.5 萬台，已較前一年度小幅衰退，今年在國內外許多不確定因素下，全年新車掛牌數還要再下修，估將縮至 42.5 萬台，為 2016 年來低點，不過，和泰車代理的 TOYOTA、LEXUS 目標總銷量為 13.1 萬台，市占率 30.8%，可望較去年成長 3 個百分點。

2018 年台灣總新車掛牌數達 435135 台，較去年的高點小幅衰退 2.1%，展望 2019 年，蘇純興指出，全球經濟成長減緩，且有美中貿易戰、英國脫毆和中國整體市場下滑等不確定陰霾籠罩，而國內同樣面臨景氣趨緩，都影響著民眾購車意願，保守估今年新車掛牌共將較去年減少 1 萬台。

和泰車也設下今年 TOYOTA 和 LEXUS 兩個品牌銷售目標，分別為 TOYOTA 11 萬台、LEXUS 2.1 萬台，其中，LEXUS 作為銷售主要成長動能，將有望首次突破 2 萬台關卡，年增近 18%。

另外，集團旗下國內汽車金融龍頭和潤 (6592-TW) 去年合併營收達 110 億元，年增 17%，維持穩健成長動能，預計今年底完成掛牌上市。