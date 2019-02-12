擴大居家設備版圖 亞馬遜收購路由器初創公司Eero

亞馬遜 (AMZN-US) 週一 (11 日) 公布，將收購一家可輕易在家連結的網路路由器開發商 Eero，但並未公布交易條件。

這是亞馬遜往居家智慧設備推進的最新舉措，去年亞馬遜以 10 億美元收購了視訊門鈴製造商 Ring。亞馬遜的主要居家設備是智慧音響 Echo，內搭載語音助理 Alexa。

路由器市場

Google (GOOGL-US) 有一款名為 Google Wifi 的競爭產品。蘋果 (AAPL-US) 去年終止了家用路由器 AirPort。思科 (CSCO-US) 在 2013 年將其競爭產品 Linksys 給 Belkin 公司。

在亞馬遜大軍來襲的消息傳出後，美國路由器製造商 Netgear (NTGR-US) 盤後重挫多達 5%，爾後跌幅收斂至 3.5% 左右。

Netgear 盤後重挫

Eero 背景

Eero 總部位於舊金山，由 Nick Weaver，Amos Schallich 和 Nate Hardison 於 2014 年創立，其產品讓 Wi-Fi 更易於使用、安裝，且功效可跨越居家多處房間。

根據《CNBC》報導，2015 年該初創公司在開放預購訂單的頭兩週，就售出了價值 250 萬美元的產品。

Eero 路由器 (來源：Eero 官網)

單一台 Eero 設備要價 199 美元，訊號可廣布 1500 平方英呎，用戶加購 149 美元就可以在另一個房間增加信號，或者花 299 美元直接買兩台連在一起。該公司也以一年 99 美元的價位出售安全服務。

分析師看法

亞馬遜現在似乎擁有最多居家連網的智慧設備，挑戰谷歌和蘋果等科技巨頭，因為這三家企業各自擁有語音助理，透過寬頻網路將設備連結一起，而亞馬遜之後將可藉助 Eero，讓居家設備更有效率。

券商 Wedbush 分析師週一表示，論起居家智慧設備優勢，「亞馬遜顯然勝券在握，谷歌則在後頭追趕，而蘋果則落在最後頭。」

「Echo 是成長的靈丹妙藥，我們預期亞馬遜、蘋果和谷歌會在這個領域有更多整合，追求這龐大的成長機會。」Echo 是亞馬遜搭載 AI 語音助理的智慧音響設備。

雖然投資者可能會欣賞亞馬遜的雄心壯志，但消費者可能要多多提防。目前外界批評亞馬遜可能利用 Alexa 竊聽用戶居家對話，該公司也計畫為其智慧居家系統打造一些詭異的新功能，例如只能透過 Wi-Fi 操作 Schlage 門把。

亞馬遜自家的 Fire 平板設備也內建 Alexa，用戶會不斷收到設定 Alexa 的要求 (設定後可在亞馬遜或全食超市下訂單)，一些 Eero 用戶已開始擔心亞馬遜收購 Eero 之後，亞馬遜將能取得他們的網路用量和上網資訊等。