沃爾瑪結束與谷歌支持的物流公司Deliv的合作夥伴關係

據兩位知情人士透露， 零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 和物流公司 Deliv 終止了當日運送的合作夥伴關係。據悉，Deliv 是沃爾瑪最早在邁阿密和聖何塞開展前測計劃的合作夥伴之一，不過兩家公司的合作在 1 月下旬畫下句點。

沃爾瑪在與競爭對手亞馬遜 (AMZN-US) 的競爭過程中屢遭挫折。去年，在未能與 Uber 和 Lyft 合作運送商品，以及僅靠自家員工運送貨物的情形下，這家全球最大的零售商開始加強與第三方快遞公司的合作夥伴關係，為美國 100 個城市的消費者運送商品。

沃爾瑪證實了這項消息，並表示仍與七家快遞公司合作，其中包括 DoorDash 和 Postmates，其中有四家是在 1 月份進行簽約的。

知情人士表示，當 Deliv 司機在出現在商店時，經常需要等待 40 分鐘或更長時間來收集雜貨訂單。他們表示，其中一個原因在於沃爾瑪通常優先考慮客戶要求而非送貨司機，這使合作關係變得複雜。

「沃爾瑪的商店運營是一個巨大的問題，且沃爾瑪無法足夠快速地處理線上貨品訂單。」知情人士說道。

對此，Deliv 拒絕發表評論。

沃爾瑪發言人 Molly Blakeman 表示，沃爾瑪和 Deliv 共同決定終止合作關係。「與任何試驗一樣，目的在於學習。我們最終得到了結論，雖然 Deliv 的的平台是一個很好的貨運選項，但目前並不適用我們的計劃。」

Blakeman 表示，目前在該公司 5,000 多家美國商店中有 800 家提供當日商品配送服務，沃爾瑪也計劃在今年再增加 800 家。

Deliv 成立於 2012 年，為百思買 (Best Buy)、梅西百貨 (Macy's)、美國沃爾格林公司 (Walgreens) 等許多知名企業提供快遞服務。有趣的是，Deliv 也曾為 Google Express 提供過快遞服務。Deliv 通過零工司機 (gig drivers) 提供消費者當日運送的選項，以更好地處理訂單，且增強需求預測和運貨數量的能力。Deliv 可以在一小時內處理和貨送數千份訂單。

其中一位消息人士表示，沃爾瑪在聖何塞地區有時每週僅產生一百個訂單，並且許多訂單必須遠距離運送，導致 Deliv 和沃爾瑪都面臨虧損。不過，沃爾瑪發言人 Blakeman 對此表示，市場上的訂單量沒有問題。