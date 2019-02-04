美中貿易對峙番外篇 亞馬遜賣家國際轉帳服務驟然叫停

許多亞馬遜 (AMZN-US) 網站上的大賣家本週都收到他們依賴的國際匯款公司通知。這項來自位於倫敦的 WorldFirst 的通知令人震驚：本公司的美國業務立即關閉。

該電子郵件表示，「在此我們將與您分享一些可能影響您作為 WorldFirst 美國客戶的訊息。」「WorldFirst 股東已決定終止美國業務。因此，我們將無法再向您提供我們的產品和服務。」

WorldFirst 沒有對這個突然的決定提供解釋，一位不願透露姓名的亞馬遜賣家告訴《CNBC》：「這實在是令人震驚」。該公司表示其美國業務正在重新命名為 Omega，將由 WorldFirst 業務中獨立出來，並且在 1 月 30 日週三之後就不能再進行任何新的交易。

賣家們和競爭對手推測，關閉業務與中國金融科技鉅子螞蟻金服即將收購母公司直接相關。

據報導，身為阿里巴巴 (BABA-US) 的子公司和支付寶的母公司，螞蟻金服自去年 12 月底開始進行高級談判，以約 7 億美元價格收購 WorldFirst。由於川普政府的反對，螞蟻金服無法打入美國市場。去年，美國外國投資委員會 (CFIUS) 以國安為由撤銷了螞蟻金服以 12 億美元收購 MoneyGram 的企圖。

英國《金融時報》週五 (1 日) 報導，WorldFirst「突然關閉」其美國業務是在避免此次收購「再被美國監管機構阻攔」。該報引述兩位人士說明了這項決定。WorldFirst 的美國業務部門位於德州奧斯汀市，該公司還在舊金山也設有辦事處。有人告訴英國《金融時報》，此舉將導致美國員工「大量失業」。

這是美中貿易對抗升級導致連帶損害的最新例證，雙方爭議主要集中在貿易不平衡以及中國企業涉嫌竊取知識產權。兩方政府已經設定 3 月 1 日為最後期限來就貿易協議達成協議。與此同時，川普政府一直在阻止大宗交易，例如中國公司對美國企業持有大量股權以及收購某些美國科技產品，聲稱此類交易將構成國家安全威脅。

WorldFirst 是亞馬遜賣家用於處理全球交易的主要服務之一，因此商家可以在單一平台上以多種不同貨幣獲得支付。亞馬遜賣家團體週五向會員發送了一封電子郵件，建議 WorldFirst 客戶轉向競爭對手 Payoneer，「如果您在美國、英國、歐洲、加拿大、日本、中國、澳大利亞和墨西哥銷售，該公司可以提供協助。」

WorldFirst 表示，為美國和加拿大以外客戶提供的服務不會受到這一變化的影響。這兩個國家的客戶被告知，在 1 月 31 日至 2 月 7 日期間，他們只能向現有受款人轉出帳款。2 月 7 日之後，任何餘額都將退還給付款人，2 月 20 日之後，該公司將不再提供電話或電子郵件服務。

對於螞蟻金服而言，收購 WorldFirst 將有助該公司在行動和線上支付服務支付寶之外的全球推動和擴張。CEO Eric Jing 在 11 月告訴《CNBC》，他的公司正在為銀行投資技術服務，因此它不僅限於支付。

螞蟻金服也被視為可能 IPO 的企業，但 Jing 表示該公司沒有「時間表」。阿里巴巴在一年前收購螞蟻金服 33% 的股權，並表示不會對公司有任何控制權。支付寶於 2011 年從阿里巴巴分拆出來。