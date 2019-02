建碁獲選CIO Review 20大最有前景零售解決方案供應商 美零售商導入

宏碁 (2353) 旗下的建碁 (3046) 美國分公司 (AOPEN America) 成功推展其專為全球型品牌企業所設計的優化零售解決方案,獲選為美國 CIO Review 雜誌 2019 年「20 大最有前景零售解決方案供應商(20 Most Promising Retail Solution Providers - 2019)」。宏碁指出,CIO Review 雜誌每年度都會嚴選數家具有未來發展性的零售解決方案供應商,在介紹入選者的營運方向、成就及影響力之時,也就產業發展趨勢和業界首席資訊長的觀點,報導他們遴選這些前景公司的看法。



關於新科技對於智慧零售發展的幫助,CIO Review 雜誌表示,零售產業正經歷由 AI、IoT、高等分析、大數據及區塊鏈所帶動的重大轉型。雲端軟體及現代科技的出現,讓步調快速的零售產業重新找到供應鏈的效率與生產力潛能。



報導中詳述建碁的見解及其商用 Chrome 產品線,如何與現在數據驅動的零售文化來產生共鳴。其中一個案例是,建碁與系統集成商一同合作,為全美最大的零售及娛樂商城 Mall of America 所建置的互動導覽系統。此系統以建碁的商用級 Chrome 平台設計,成功地為 Mall of America 來提供給消費者的客製化便利服務。



此外,建碁公司之關係企業 meldCX 也榮獲 APAC CIO Outlook 雜誌遴選為 2018 年「50 大新創企業」,其中「客戶推薦」為 meldCX 入選的重要依據。



meldCX 的主要產品是專以整合建碁平台而設計的中介軟體服務,讓客戶能自行設計並操作數位看板、自助服務站 (self-service kiosks) 及銷售點終端 (POS) 等各式產業生財的應用工具,讓各行各業可以更容易的進行數位轉型。