Ifo經濟氣候指標創7年新低 台灣未來半年經濟狀況轉壞

德國 Ifo 經濟研究院今 (11) 日發布第一季全球經濟氣候指標，持續下跌，不僅從上季 - 2.2 點降至 - 13.1 點，更創 2012 年第一季以來新低，Ifo 指出，指標值連續 4 季下滑，顯示全球經濟成長動能日益疲弱；而受訪專家對台灣整體經濟現況續呈「壞」，預期 6 個月後的看法也將「轉壞」。

Ifo 指出，近期 World Bank、IMF 和 IHS Markit 等國際機構，均調降全球經濟成長率預測，在全球貿易摩擦持續的不利因素下，未來經濟下行風險加劇。

其中，針對台灣經濟，ifo 本季受訪專家認為，台灣整體經濟、資本支出和民間消費續呈「壞」，未來 6 個月後三項指標也均呈「轉壞」。

同時，受訪專家預期未來半年我國進出口皆轉壞，美元相對新台幣續呈升值，而物價和短期利率將走跌，長期利率則將走升，股價水準則呈下跌。

國發會對此說明，為降低外在不利因素對國內經濟的影響，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」協助台商返台投資，並提出強化內需策略規劃，包括加速都市更新、節能家電補助和促進國內旅遊等，期穩定國內經濟成長動能。

除了對我國的經濟調查，ifo 指出，先進經濟體的經濟氣候指標轉呈負向趨勢，較上季大幅減少 23.9 點，受訪專家看美國、歐盟地區經濟現況及對 6 個月後經濟預期的評價，均較上季大幅下滑，反而新興市場和開發中經濟體的經濟氣候指標大致維持不變，僅較上季微減 1.0 點。