美股庫藏股累計破1兆美元 續成明年美股動力

在通過新稅法一年後，美國企業總計推出創紀錄的 1 兆美元股票庫藏股計劃。

根據 TrimTabs Investment Research 統計，在 Lowe (LOW-US) 和 AbbVie (ABBV-US) 為首的美國企業上週公佈 244 億美元的回購來獎勵股東後，有史以來首次一年庫藏股規模超過 1 兆美元，超過 2015 年創下的 7810 億美元紀錄。

這種趨勢在週一 (17 日) 繼續。嬌生公司 (JNJ-US) 因其嬰兒爽身粉產品的爭議陷入困境，宣布回購股票 50 億美元。波音 (BA-US) 也擴大了回購計劃。

《CNN》報導，強勁的經濟成長和一年前通過的企業稅收改革法案推動了回購熱潮。

TrimTabs 流動性研究主管 David Santschi 說，「這並非巧合，」「很多回購案都是因為稅法。公司有更多的現金來提高股價。」

稅法不僅調降了企業稅率，而且還給匯回外國獲利的企業帶來了巨大的突破。

企業利用大量的意外收穫來獎勵股東。TrimTabs 表示，今年以來，發佈的回購公告已飆升 64%。

華爾街喜歡回購，因為它們透過提供對股價不敏感的買家來人為地誇大獲利和支持股價。但批評人士抱怨說，企業經常在股價上漲時推出回購，而不一定是在他們發現股價便宜時。這似乎在今年從股票創下歷史新高開始。

美國企業今年上半年宣布每月回購 1130 億美元。但在今年最後 6 個月，庫藏股的執行速度減緩到每月 540 億美元，即使股價暴跌。

Santschi 說，「企業傾向於在高點買入。當市場下跌時，回購情形就會下降，」「他們會回購是因為他們有信心並且業務良好。大多數企業都不在乎股票價格或估值。」

但也有兩個例外：目前處於衰退狀態的兩家美國企業的不幸事件：奇異電氣 (GE-US) 和西爾斯 (SHLD-US)。

在前任 CEO Jeff Immelt 領導下，奇異電氣在 2016 年和 2017 年的股票回購中獲利 240 億美元，原因是價格極高。現在，該公司正在努力應對現金緊縮，今年它的股價已經萎縮了 59%。

西爾斯自 2005 年以來已花費 60 億美元回購自家股票。自 2007 年達到峰值之後，該公司的股價已經暴跌 99%。西爾斯在 10 月申請破產。

根據 Yardeni Research 統計，回購已成為這波自 2009 年 3 月開始的牛市的代表。自 2009 年以來，美國企業已經回購超過 4.3 兆美元的自家股票。

市場似乎更依賴回購，股票在暫停回購時陷入困境。為避免違反內線交易規定，企業通常會避免在財報公佈前 2 週內回購股票。所謂的「閉鎖期」恰逢多個市場大跌，包括 10 月初開始的那一次。

反對回購股票的人認為，企業應該與員工分享更多獲利和投資未來，這才是對經濟有利。

在稅法頒布後，企業在回購方面投入了大量資金，但創造就業機會和設備的投資卻更為複雜。一項衡量標準是實質非住宅固定投資，2018 年第 1 季上漲 11.5%，隨後大幅下滑。該指標在第 3 季放緩至 2.5%，而 2017 年第 3 季為 3.4%。

其他人則解釋回購是重新分配現金的合法方式，否則這些現金將被困在銀行帳戶中。然後，股東就可以將該現金重新活用於經濟中並投資於企業。

摩根大通的 Jamie Dimon 本月稍早時告訴記者，「這並不是說錢就這樣消失了」。「若只認為這些錢只流向股東和 CEO 們，那就大錯特錯了。」

儘管回購在過去幾個月放緩，但預計它們將成為 2019 年的主要需求來源。摩根大通最近估計，由於獲利增加以及受稅法啟發的進一步現金匯回，明年估計股票回購將達 8000 億美元。