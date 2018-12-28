蘋果購自家庫藏股今年損 90 億美元

鉅亨網編譯林懇 2018年12月28號7點31分

蘋果公司 (AAPL-US) 今年因投資自己股票，購買庫藏股而損失金額超過 90 億美元。

像許多大公司一樣，蘋果公司已經將 2017 年美國稅改案的大部分意外收入用於回購庫藏股。然而，因其股價最近小跌，使全年投資損失。同時，包括富國銀行 Wells Fargo (WFC-US)、花旗 Citi (C-US)、Applied Materials (AMAT-US) 等，都以虧錢的情況下高價回購了自家股票。

花旗股價趨勢圖

雖然週三的反彈減輕了損失，但今年大盤表現不佳。S&P 500 指數從 9 月的高峰已下跌了約 15%，全年下跌約 7%。

企業大致認為，回購庫藏股是向股東返還超額資本的好方法，如果股票反彈，股價的損失可以自行扭轉。但是，這種急劇下降使投資人質疑，是否用來投資業務、提高員工薪酬留住人才、或支付更高的紅利，也是其他的好辦法。ValueEdge Advisors 的 Nell Minow 表示，如錢是花在庫藏股以外的投資，股東則會氣得跳腳，表示企業們並未好好安置現金投資。

華爾街日報指出，蘋果花費 629 億美元回購自己的庫藏股，但現在的價值只有 540 億美元。蘋果股價週四 (27 日) 收盤下跌 0.65% 至 156.15 美元。

蘋果股價趨勢圖

據了解，回購庫藏股會降低股票數量，從而抬高股價。同時，每季離開市場的庫藏股也會提高每股純益 EPS 數字及每股股利的支出。蘋果於 2018 年購買的庫藏股價格最高落在每股 222 美元。

去年通過的美稅改案將公司稅率從 35% 降至 21%，使蘋果公司更容易將外國收入轉移到美國。S&P 500 指數的企業在 2018 年前 9 個月回購了價值 5834 億美元的庫藏股，較 2017 年同期增長 52.6%。

據 S&P 道瓊指出，將近 18% 的 S&P 500 企業會降低其股票數量約 4% (年降率)。蘋果今年減少了約 6.7% 的股票量，因此也有助於提升其 EPS，因分攤的股量減少。

富國銀行在今年前 9 個月回購花費了大約 133 億美元，然而現在的價值為 106 億美元，比他們支付的價格低了 27 億美元。花旗集團在 9 個月內回購花費 99 億美元，目前價值約 71 億美元，約損失了 28 億美元。