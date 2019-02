瑞薩電子：日本半導體需求停滯 需開拓中、印市場

根據日本半導體大廠瑞薩電子 (6723-JP) 在 8 日公布的財報顯示,截至去年 12 月為止,該集團的整體銷售額為 7573 億日圓,較上個年度減少了 2.9%。該公司去年獲利為 545 億日圓,較上個年度大幅減少 29.3%。主要的原因在於,中國車用半導體,及工廠生產設備所使用的半導體銷售額大幅減少。

由於中國景氣衰退,瑞薩在中國汽車市場、家電市場,以及工廠的生廠設備所使用的半導體,銷售上出現了明顯衰退。另外,在歐洲市場,由於廢氣排放規定影響,車用半導體的生產減少,也對瑞薩的業績造成影響。

瑞薩表示,「認為中國市場的中長期進展會有大幅度的成長,但是從短期來看難以預測,會以目前的嚴苛狀況為前提為將來作準備」。

而瑞薩電子也打算將事業的發展重心移往海外。該公司在 2018 年 9 月,以 67 億美元 (約 7300 億日圓) 併購了美國「Integrated Device Technology,IDT」。日本及歐洲市場是瑞薩的強項,而 IDT 則在亞洲擁有廣大的客群。瑞薩併購了 IDT,也擴大了全球市場。

由於瑞薩在資料中心等業務上的擴展,即使在中美貿易戰打的火熱的 2018 年 10 – 12 月期間,瑞薩的銷售額也仍然維持成長。

2018 年全球的半導體市場規模,與 10 年前相比,成長了 2 倍。但是日本國內市場,幾乎沒有成長。以日本市場為主的瑞薩而言,開拓海外市場也成為必行之路。

瑞薩在今 (2019) 年 6 月,將以日本國內為中心,刪減集團 5% 近 1000 名的員工。瑞薩的吳文精社長在 8 日財報公布後,於電話會議上表示,「中國與印度市場的需求,會有長期間的成長。會將開發人員配置在有需求的地方」。他並補充,「在日本客戶方面,在研發上也不會有所鬆懈」,表明會在亞洲與歐美市場上延伸事業觸角。

然而部分的證券公司分析師表示,在瑞薩併購 IDT 之後,全球的半導體價格下跌,也讓這宗併購案的「併購成本顯得過高」。加上併購過程中,美國外資投資委員會 (Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS),由於美國政府機關短暫停擺,審查過程也受到了延誤。對於瑞薩來說,這宗併購案也並非一帆風順。

日本股市今 (11) 日休盤,瑞薩電子 (6723-JP) 上個交易日 (8 日) 在東京股市表現,下跌 5.24% 股價 615 日圓。