日經：東芝預估營業利益至少砍半

日經新聞週一 (11 日) 報導，東芝 (6502-JP) 2019 財年 (截至 3 月底) 的預估整體營業利益，傳將下修至 200 至 300 億日圓之間，大幅低於 2018 年 11 月時所預估的 600 億日圓。原因是該公司能源部門及其他的部分事業，產生了預備金等追加經費支出。而東芝為了達成中期經營計畫目標，在今年 4 月開始的新年度，將把公司的經營資源集中在具成長性的部門上。

東芝預定在 13 日 (週三)，公布 2018 年 4 – 12 月份財報。對全年度 (截至 3 月) 的財測，也進行了調整。由於全球經濟發展步調放緩令人憂心，對公司各部門的環境及風險再次進行了精算。其結果，在能源等相關部門，追加了預備金等預算支出。

東芝在系統整合晶片 (System LSI) 等部分業務，仍陷於苦戰，也是壓迫公司獲利的主因。集團旗下「Toshiba Tec」(6588-JP) 的 POS 系統，在獲利上雖高於公司去年秋天所作的預測，但仍無法填補財務漏洞。

而在另一方面，鐵路系統及大樓空調則是維持穩定成長。日圓匯率方面，也因日圓走勢低於東芝在 2018 年 11 月之後所預估的 1 美元兌換 105 日圓，集團整體的銷售額，似乎也不會與預估的 3 兆 6000 億日圓有太大的出入。

從新年度開始，為期 5 年的中期經營計畫 (至 2024 年 3 月期，營業利益要達到 4000 億日圓) 則是維持不變。而為了確實達成這個目標，在費用支出方面，則是盡量在這個年度消化掉。並將經營資源集中在物聯網 IoT 上。

東芝在 2018 年秋天時，預估公司的年度整體淨利年增 14% 為 9200 億日圓。出售旗下半導體子公司的「東芝半導體」，為東芝帶來龐大進帳。而由美國私募基金公司貝恩資本 (Bain Capital) 領軍的美日韓聯盟，在買下東芝半導體後，對該公司資產進行了精算。由於東芝仍持有東芝半導體 40.2% 的股份，如果未來在會計處理程序上有其他的經費產生，東芝的淨利也有可能再度低於預期。

日本股市今 (11) 日休盤，東芝 (6502-JP) 上個交易日 (8 日) 在東京股市表現，下跌 1.45% 股價 3395 日圓。