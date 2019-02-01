Intel 等了半年多 代理 CEO 轉正走馬上任

週四 (31 日) 美國晶片巨頭英特爾 (Intel) 董事會宣布，已代理半年多的 Robert Swan 將接任英特爾新任 CEO，原職務財務總裁一職暫由財務部門副總裁 Todd Underwood 臨時接任。

此消息公布後，英特爾 (INTC-US) 週四 (30 日) 盤前股價下跌逾 2%，開盤後亦重挫，暫報每股 46.27 美元。

英特爾股價走勢圖。(圖：investing)

去年 6 月 22 日 ，英特爾執行長科再奇 (Brian Krzanich) 因辦公室戀情違反公司政策而引咎辭職，爾後，該公司財務總裁 Swan 受董事會青睞，空降接任代理 CEO。

現年 58 歲的 Swan，自 2016 年起擔任英特爾財務總裁，這次由代理 CEO 轉任英特爾第 7 任 CEO，他前份工作是 eBay 財務長，任職期長達 9 年。

Swan 在一份聲明中提到：「當我首次被任命臨時 CEO 時，我隨即投入精力在公司的運營和與客戶的合作上。董事會與我接洽讓我永久擔任這個職位時，我欣然接受領導這家特殊公司的機會。對於英特爾來說，這是一個激動人心的時刻：2018 年是出色的一年，我們正面臨公司進行轉型，以追求我們有史以來最大的市場機會。」

由於歷任 CEO 都是資深員工，對半導體產業有深入的了解，加上英特爾目前危機重重的企業困境與挑戰，許多 CEO 候選人並無意接任這項職位。

Swan 早前也曾表態無意接任這項職位，上週英特爾財報後，Swan 也提到從未想過他會參與競選。

早前傳出的競選名單有先後曾在英特爾任職資料中心負責人的 Diane Bryant、前總裁 Renee James 和製造部門總裁 Stacy Smith，蘋果硬體技術高級副總裁 JohnnySrouji、甚至 AMD CEO 蘇姿豐 (Lisa Su)。