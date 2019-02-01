新聞

Intel 等了半年多 代理 CEO 轉正走馬上任

英特爾原財務總裁斯旺 (Robert Swan) 接任英特爾 CEO。 (圖片來源：翻攝 Intel 官網)
英特爾原財務總裁斯旺 (Robert Swan) 接任英特爾 CEO。 (圖片來源：翻攝 Intel 官網)

週四 (31 日) 美國晶片巨頭英特爾 (Intel) 董事會宣布，已代理半年多的 Robert Swan 將接任英特爾新任 CEO，原職務財務總裁一職暫由財務部門副總裁 Todd Underwood 臨時接任。

此消息公布後，英特爾 (INTC-US) 週四 (30 日) 盤前股價下跌逾 2%，開盤後亦重挫，暫報每股 46.27 美元

A
英特爾股價走勢圖。(圖：investing)

去年 6 月 22 日 ，英特爾執行長科再奇 (Brian Krzanich) 因辦公室戀情違反公司政策而引咎辭職，爾後，該公司財務總裁 Swan 受董事會青睞，空降接任代理 CEO。

現年 58 歲的 Swan，自 2016 年起擔任英特爾財務總裁，這次由代理 CEO 轉任英特爾第 7 任 CEO，他前份工作是 eBay 財務長，任職期長達 9 年。

Swan 在一份聲明中提到：「當我首次被任命臨時 CEO 時，我隨即投入精力在公司的運營和與客戶的合作上。董事會與我接洽讓我永久擔任這個職位時，我欣然接受領導這家特殊公司的機會。對於英特爾來說，這是一個激動人心的時刻：2018 年是出色的一年，我們正面臨公司進行轉型，以追求我們有史以來最大的市場機會。」

由於歷任 CEO 都是資深員工，對半導體產業有深入的了解，加上英特爾目前危機重重的企業困境與挑戰，許多 CEO 候選人並無意接任這項職位。

Swan 早前也曾表態無意接任這項職位，上週英特爾財報後，Swan 也提到從未想過他會參與競選。

早前傳出的競選名單有先後曾在英特爾任職資料中心負責人的 Diane Bryant、前總裁 Renee James 和製造部門總裁 Stacy Smith，蘋果硬體技術高級副總裁 JohnnySrouji、甚至 AMD CEO 蘇姿豐 (Lisa Su)。

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞