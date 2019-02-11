美股一週展望─貿易談判是基調 觀察通膨數據

財報季持續進行，通膨報告即將公布，但未來一週的基調將是與北京貿易談判，將對未來一週的美股市場產生最大影響。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 和財政部長 Steven Mnuchin 前往中國進行新一波談判，因為美國和中國雙方在貿易方面的歧異似乎仍然相距甚遠，新關稅將於 3 月 1 日之後啟動。

白宮經濟顧問 Larry Kudlow 表示兩國之間的分歧「相當大」，白宮證實，川普總統和習近平主席尚未達成任何會面計劃，美股上週五 (8 日) 受到驚嚇，表現疲弱。

全球投資管理公司 Conning 股票主管 Don Townswick 說，「這項貿易協議非同小可，但我認為整個過程是個對期望進行管理的過程，市場正在為迎來正面訊息作好準備。我相信下週會有些好消息出現，對市場而言將是非常正面的事件。如果不是，股市會出現橫盤向波動。」

此外，財報季繼續進行，下週將有另外 60 家標準普爾 500 指數企業公布，包括思科系統 (CSCO-US)、可口可樂 (KO-US) 和百事可樂 (PEP-US) 在內的股票。目前為止第 4 季的獲利成長了約 16%，但己發布財報的標準普爾 500 指數企茉也發出警告，過去的預期過高，現在第 1 季的獲利可能會出現真正的下跌。

Townswick 說，「很明顯，去年的獲利表現真的了不起。但今年，就獲利成長來說，相對於去年基本上會是負成長的一年。」許多策略師指出，大規模的企業減稅是 2018 年獲利成長的主要貢獻因素，成長率達到 23%。

除了財報外，還有一些重要經濟數據，特別是週五 (15 日) 公布的 12 月零售銷售數據和週三 (13 日) 的消費者物價指數 (CPI)。預計週四 (14 日) 將發布出現生產者物價指數。聯準會在 1 月會議之後表示願意暫停升息並且通膨仍然受到抑制，因此通膨數據尤為重要。