美股盤後—貿易談判與經濟放緩擔憂重啟 道瓊指數跌0.25%

道瓊指數週五 (8 日) 下挫，是自去年 12 月以來首度連 3 日下跌，主因是市場參與者持續擔心美中貿易談判局勢及經濟成長放緩。不過股市在尾盤拉升，幫助標普 500 及那斯達克指數由跌轉為小漲。

週五 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 63.20 點，或 0.26%，收 25106.33 點。

S&P 500 指數上漲 1.83 點，或 0.07%，收 2707.88 點。

那斯達克指數上漲 9.85 點，或 0.14%，收 7298.20 點。

費城半導體指數下跌 1.49 點，或 0.11%，收 1302.42 點。

在市場利空消息下，今天標普 500 及那斯達克一度均跌 0.9%，而道瓊指數也挫近 300 點，不過靠著尾盤最後的拉抬，道瓊及那斯達克指數都達成連 7 週上漲，標普 500 指數本週也收漲。

(圖表取自 Google)

美中貿易談判仍陷僵局

今日衝擊股市最大的因素，來自媒體報導，美中兩國還未就他們同意或不同意的事項擬出草稿，而此舉將是 3 月之前能否達成協議的關鍵。此前美國總統川普表示，在 3 月之前，並不會與習近平會面，加深了悲觀的背景。白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 也認為，美中距達成協議「仍有相當大的距離」。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，對貿易戰的擔憂因素已經重新回到市場，這將導致市場崎嶇不平。「直到貿易談判更為明朗之前，我們可能更為防禦性地看待當前局面。」

全球經濟可能放緩

與此同時，歐盟執委會會週四大幅下調其對 2019 年和 2020 年歐元區經濟增長的預測，重新燃起了對全球經濟可能放緩的擔憂。

歐盟將 2019 年歐元區 19 國 GDP 成長預期由 1.9% 下調至 1.3%；將 2019 年歐盟 27 國經濟增速預期從 2% 下調至 1.5%。英國央行將英國 2019 年 GDP 增​​幅預期從 3 個月前預測的 1.7%，下調為 1.2%。

美中貿易關係的不確定性增加，以及對全球經濟的擔憂日益加劇，這都與原本對 2019 年企業獲利前景惡化相吻合。

FactSet 數據顯示，預計 2019 年第 1 季的企業獲利將減少 1% 以上。如果成真，將是自 2016 年第 2 季之後，再次出現獲利下跌。

隨著經濟前景惡化，歐洲央行、美國聯準會等主要央行，近期立場轉向鴿派。

主要個股表現

個股表現上，週五表現較佳的為消費品、公共事業和電信等類股，石油與天然氣、消費服務和金融業等類股下挫。

藍籌個股大多未見劇烈波動，道瓊指數以聯合技術公司 (United Technologies Corporation) (UTX-US) 漲幅最佳，上漲 1.47%，輝瑞公司 (PFE-US) 與思科 (CSCO-US) 分別上漲 1.27% 及 1.05%。另一方面，沃爾瑪 (WMT-US) 挫 1.19%，聯合健康集團 (UnitedHealth Group Incorporated)(UNH-US) 跌 2.64%。

標普 500 指數中，Coty Inc(COTY-US) 大漲 32.15% 至 9.33，美泰 (MAT-US) 漲 23.22%，藝電 (EA-US) 升 16.05%，表現最佳。固特異輪胎 (GT-US) 大跌 9.05%，收 18.69 美元。